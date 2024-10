Em Nova Odessa, Leitinho é reeleito para mais quatro anos como prefeito

Atual prefeito de Nova Odessa, Leitinho (PSD) foi reeleito neste domingo (6) para seguir no comando do município nos próximos quatro anos. O candidato teve 21.565 votos (61,63%), segundo o site do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Leitinho tinha como concorrente o ex-prefeito Bill (PL), que ficou em segundo lugar, com 10.167 votos (29,06%), e Juçara Rosolen (Novo), que aparece em terceiro na apuração, com 3.258 votos (9,31%).

Quem é Leitinho?

Cláudio José Schooder, também conhecido como Leitinho, tem 53 anos, é formado em medicina veterinária e é o atual prefeito de Nova Odessa. Antes, teve quatro mandatos consecutivos na câmara, onde ficou conhecido por seu compromisso com a causa animal e com o meio ambiente.

Leitinho encabeça a coligação “Continuar Cuidando de Nova Odessa”, que teve Alessandro Miranda, o Mineirinho (União Brasil), novamente como vice, e contou com o apoio dos partidos PP, PSB, MDB, PRD, PDT, Avante e Agir.