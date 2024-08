Em Nova Odessa, homem é esfaqueado no pescoço pelo ex-companheiro da sua esposa

Mesmo ferida, a vítima conseguiu retirar a faca das mãos do agressor e o atingiu no abdômen, nesta quinta-feira

Um homem de 37 anos foi esfaqueado no pescoço pelo ex-companheiro de sua esposa, um rapaz de 24 anos, nesta quinta-feira (1º), no Jardim Santa Luíza, em Nova Odessa. Mesmo ferido, ele conseguiu retirar a faca das mãos do autor e o atingiu no abdômen.

Patrulheiros da GCM de Nova Odessa atenderam à ocorrência – Foto: Divulgação

Ambos foram socorridos ao Hospital e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia, na mesma cidade, mas o agressor foi encaminhado ao HES (Hospital Estadual Sumaré), onde permanece internado sob escolta policial. Ele foi autuado em flagrante por tentativa de homicídio.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Municipal), durante o patrulhamento de rotina, os guardas foram avisados sobre a entrada de dois homens feridos por faca no hospital. Eles apuraram que a vítima saía de casa para trabalhar, quando foi atacada pelo agressor.

O homem conseguiu desarmá-lo e o atingiu em seguida. Enquanto os dois ainda recebiam atendimento no hospital, o suspeito ficou agressivo e disse que iria matar seu desafeto, precisando ser contido pelos guardas, mesmo ferido. Devido à gravidade do ferimento, o agressor precisou ser transferido ao HES.