Em Nova Odessa, conta de água ficará 14,7% mais cara em a partir de 1º de abril

A conta de água ficará mais cara em Nova Odessa, a partir de 1º de abril. A Ares-PCJ (Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí) aprovou o reajuste da tarifa em 14,7%. O percentual passa a vigorar nas faturas com vencimento em maio.

Os demais serviços prestados pela Coden também terão reajuste – Foto: Prefeitura de Nova Odessa / Divulgação

Para a categoria residencial, especialmente na faixa mínima de consumo (até cinco mil litros de água por mês), o aumento será de R$ 4,40, elevando a tarifa de R$ 29,60 para R$ 34. Já para os consumidores que utilizam até 15 mil litros mensais, que são maioria na cidade, o acréscimo será de R$ 15,30, elevando a conta de R$ 103,80 para R$ 119,10.

Segundo a prefeitura, esta é a segunda revisão tarifária em cinco anos. “Devido aos impactos da pandemia de Covid-19, as tarifas de água foram congeladas em 2020, 2021 e 2022. Em 2023, houve uma revisão de 15,99%”, afirmou a administração.

Além do aumento na tarifa de água, a Ares-PCJ também determinou um reajuste de 4,51% nos demais serviços prestados pela Coden Ambiental, como ligações e religações de água e também ligações de esgoto, a partir de abril.

A próxima etapa do processo consiste na emissão de uma Resolução Normativa pela Agência Reguladora, autorizando a Coden a proceder com a revisão tarifária e o reajuste dos serviços. Esse documento será publicado no Diário Oficial do Município e entrará em vigor 30 dias após sua publicação.

O diretor geral da Ares-PCJ, Dalto Favero Brochi, afirmou que o parecer favorável à revisão tarifária e ao reajuste dos preços foi concedido após estudos técnicos, econômicos e financeiros.

“Levou-se em consideração as necessidades financeiras do prestador frente às despesas de operação e manutenção, além de investimentos em obras e serviços, visando à melhoria e continuidade da prestação do serviço”, disse.