A Prefeitura de Nova Odessa fez um apelo aos pacientes com sintomas de dengue, solicitando que forneçam endereços precisos durante o atendimento na rede municipal de Saúde.

Segundo a administração, a maioria das pessoas não está sendo localizada pelas equipes do Setor de Zoonoses nos endereços informados, seja no Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia ou no PAM (Pronto Atendimento Municipal) do Jardim Alvorada.

Diretora de Vigilâncias em Saúde de Nova Odessa, Joseane Gomes explicou que endereços incorretos impedem não só a localização dos pacientes, mas o trabalho de campo junto à população do bairro onde realmente residem.

Isso impossibilita a busca ativa de outros casos na vizinhança e a remoção de materiais propícios ao acúmulo de água, que servem de criadouro para as larvas do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti.

Nova Odessa já registrou 81 casos positivos de dengue neste ano, um aumento significativo em comparação com os 12 casos registrados no mesmo período do ano anterior. Em 2023, o município acumulou um total de 370 casos da doença.

No dia 8 deste mês, foi confirmada a presença do sorotipo 2 da dengue na cidade, uma cepa que não circulava desde 2019. A identificação acende um alerta, pois a introdução de um sorotipo diferente após anos de predominância de outro pode levar a um aumento significativo de casos da doença.

Na região, Americana registrou até o momento 58 casos de dengue neste ano, 16 a mais que no mesmo período do ano passado. Em Santa Bárbara d’Oeste, 53 pessoas contraíram o vírus em 2024, 10 a menos que no mesmo período de 2023. Hortolândia, por sua vez, tem 26 casos confirmados neste ano. A Prefeitura de Sumaré não forneceu informações sobre casos de dengue.