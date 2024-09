Em Hortolândia, Instituto Federal inaugura seis novos laboratórios e abre 205 vagas para cursos gratuitos

O campus de Hortolândia do IFSP (Instituto Federal de São Paulo) inaugurou na última quinta-feira (29) seis novos laboratórios de automação e eletroeletrônica. Além disso, abriu 205 novas vagas para cursos técnicos gratuitos na unidade, para ingresso no primeiro semestre de 2025.

IFSP inaugurou laboratórios e vestiário no campus de Hortolândia – Foto: IFSP / Divulgação

Junto aos novos laboratórios foram inaugurados vestiários no ginásio esportivo e pergolado para proteger os alunos do tempo. De acordo com o instituto, o investimento foi de R$ 2,3 milhões, com recursos do orçamento da reitoria e do campus, assim como emendas parlamentares dos deputados Ivan Valente (Psol), Carlos Zarattini (PT) E Luiza Erundina (Psol).

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“É um momento de muita alegria, estamos aumentando os espaços do campus e trazendo mais possibilidades de atendimento para toda a região”, disse o reitor do IFSP, Silmário Batista.

Novas vagas

O IFSP disponibilizou 205 novas vagas para seis cursos técnicos gratuitos em Hortolândia. Do montante, três são integrados ao ensino médio e outros três concomitantes – ou seja, realizado ao mesmo tempo. Os cursos integrados serão realizados em tempo integral, enquanto os concomitantes no período noturno.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

As inscrições seguem abertas até domingo (8), pela internet. A taxa de inscrição é de R$ 20 para os cursos concomitantes e R$ 50 para os cursos integrados. O pagamento pode ser feito por meio de Pix, cartão de crédito ou GRU (Guia de Recolhimento da União).

Confira os cursos disponíveis:

Curso Período Vagas Técnico integrado ao ensino médio em automação industrial integral 40 Técnico integrado ao ensino médio em informática integral 40 Técnico integrado ao ensino médio em mecânica integral 40 Técnico concomitante ou subsequente em eletroeletrônica noturno 25 Técnico concomitante ou subsequente em fabricação mecânica noturno 40 Técnico concomitante ou subsequente em manutenção e suporte em informática noturno 20