Em estado de emergência, Nova Odessa transforma unidade de saúde em ‘Centro de Acolhimento de Dengue’

Pronto Atendimento fica na Rua das Imbuias, 355 - Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal

Em estado de emergência por conta do crescente número de casos de dengue, a Prefeitura de Nova Odessa anunciou nesta terça-feira (19) que o Pronto Atendimento Municipal do Jardim Alvorada será destinado exclusivamente ao atendimento de pacientes com sintomas de gripe, dengue e Covid, a partir da próxima segunda-feira, dia 25.

A iniciativa transformará o local em um “Centro de Acolhimento de Dengue” temporário, em conformidade com o plano de ação para situação de emergência em saúde pública devido à epidemia de dengue, elaborado pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Saúde.

Localizado ao lado da UBS (Unidade Básica de Saúde) 5, na Rua das Imbuias, 355, o pronto atendimento funcionará todos os dias, de segunda-feira a domingo, das 7h às 22h, com a última entrada de pacientes aceita até as 21h.

Nova Odessa tem enfrentando uma batalha contínua contra o mosquito transmissor do vírus da dengue, o Aedes aegypti, incluindo a realização de mutirões aos sábados. Até o momento, o município registrou 591 casos da doença somente este ano, levando à necessidade de reorganizar os serviços de saúde para atender a demanda crescente.

“Nesse momento de grande volume de atendimentos a pacientes com sintomas de dengue, principalmente, decidimos organizar os atendimentos de pronto atendimento para dengue e síndromes gripais, que é a maior demanda”, justificou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Paula Mestriner.

Outros atendimentos

Para os casos que necessitem de atendimento de urgência durante a noite, o Pronto-Socorro do Hospital e Maternidade Municipal Doutor Acílio Carreon Garcia continuará operando normalmente.

Crianças de até 12 anos e mulheres gestantes serão atendidas nesta unidade, que conta com equipes especializadas em pediatria, ginecologia e obstetrícia. Os demais problemas de saúde também serão tratados normalmente no Hospital Municipal.