Em Americana, Feama leva público rotativo de 14 mil pessoas ao CCL

Evento realizado neste domingo marcou a abertura da programação do mês do meio ambiente no município

A 3ª Feama (Feira Ambiental Municipal de Americana) recebeu um público rotativo de 14 mil visitantes neste domingo (2), no CCL (Centro de Cultura e Lazer), de acordo com a organização. O evento, promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e parceiros, abriu a programação do mês do meio ambiente no município.

O prefeito Chico Sardelli (PL) acompanhou a programação e entregou os prêmios aos vencedores do concurso “Água e Resiliência” e do Campeonato de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters.

Prefeito Chico Sardelli fala durante a Feama – Foto: Secom / Divulgação

“Uma ação muito positiva para o nosso meio ambiente a realização da Feama, em sua terceira edição, proporcionando muitas parcerias para promover a conscientização sobre a importância da educação ambiental, da preservação da natureza e um grande incentivo das ações de sustentabilidade no município”, disse Chico.

Os visitantes tiveram a oportunidade de conhecer diversos projetos ambientais, de reaproveitamento de resíduos, novas tecnologias sustentáveis, ações de entidades em prol da reciclagem de materiais e da coleta seletiva, além de atrações artísticas, shows e exposições.

O evento contou ainda com praça de alimentação, espaço kids gratuito, ações voltadas para o bem-estar animal, coleta de resíduos eletrônicos e de óleo, doações de roupas, distribuição de mudas, hortaliças, artesanatos, entre outras atividades.

Evento teve atrações para toda a família no CCL – Foto: Secom / Divulgação

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a participação do público e a importância da feira para a cidade.

“A Feama abriu as atividades do mês do meio ambiente, com a participação expressiva do público que prestigiou o evento. A parceria de 99 expositores, além dos colaboradores, foi de fundamental importância para a realização do evento, que proporcionou nesta terceira edição uma programação diversificada voltada aos temas ambientais e agricultura urbana, além de atrações artísticas e opções para toda a família”, disse.

Concursos

Neste domingo, durante a Feama, também foram anunciados os vencedores do Campeonato de Arrecadação de Tampinhas Plásticas, Lacres e Blisters e do concurso “Água e Resiliência”.

A segunda edição do Campeonato de Tampinhas ocorreu de agosto de 2023 a maio de 2024 e arrecadou seis toneladas de tampinhas e lacres – na edição anterior foram 4,2 toneladas.

O projeto é idealizado pela APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) de Americana, em parceria com as secretarias de Meio Ambiente, de Educação e de Obras e Serviços Urbanos, Diretoria Regional de Ensino, CDP (Centro de Detenção Provisória), Rotary Club Ação, Obra Salesiana e Sicredi, entre outros apoiadores.

Chico Sardelli durante a Feama, realizada no último domingo – Foto: Secom / Divulgação

Conquistaram os primeiros lugares as escolas: Emei Tangará (ensino infantil), Ciep São Vito (ensino fundamental da rede municipal) e EE Professor Alcindo Soares do Nascimento (ensino fundamental da rede estadual). As três vencedoras receberam, cada uma, um prêmio no valor de R$ 300 entregue pela representante da cooperativa Sicredi, Sheila Localli.

Já a terceira edição do concurso “Água e Resiliência”, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente, em parceria com a Secretaria de Educação e apoiadores, voltado para escolas municipais, estaduais, particulares, além da população em geral, teve 1.298 inscrições de trabalhos nas modalidades de desenhos, frases, vídeos, maquetes e nome do mascote ambiental.