Em Americana e região, 1,1 mil donos de veículos furtados ou roubados podem restituir IPVA; saiba como

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem 1.192 donos de veículos que foram furtados ou roubados em 2023 que podem ter direito à restituição de valores proporcionais do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores).

Segundo dados da Sefaz-SP (Secretaria Estadual da Fazenda e Planejamento de São Paulo), cerca de R$ 710 mil podem ser restituídos na região.

Americana foi a cidade com o maior número de crimes que podem levar à restituição. Foram 364 casos, com a possibilidade de devolução de R$ 291 mil.

De acordo com a Sefaz-SP, no total o governo estadual reembolsará mais de R$ 24,5 milhões, divididos em quatro lotes (abril e maio), por período de ocorrência, com início nesta segunda-feira (8). O levantamento dos valores foi feito com base nos boletins de ocorrência de furto e roubo de 39.175 veículos em território paulista no ano passado.

A restituição é proporcional ao período em que o proprietário pagou pelo imposto, mas estava sem o veículo. Para ter acesso ao reembolso, o dono do veículo deverá acessar este site da Secretaria da Fazenda.

Terão prioridade os motoristas que tiveram os veículos furtados ou roubados no primeiro trimestre de 2023. O reembolso está disponível no Banco do Brasil a partir desta segunda. Quem fez o boletim de ocorrência no segundo trimestre terá direito a partir de 22 de abril. Já quem perdeu o veículo no terceiro trimestre poderá ser restituído a partir 6 de maio e, finalmente, quem foi vítima de crime no quarto semestre poderá ter o reembolso em 20 de maio.

A secretaria esclarece que os valores ficarão à disposição do proprietário durante dois anos. É importante frisar que o contribuinte que estiver inadimplente não poderá resgatar o valor enquanto houver a pendência, como, por exemplo, débitos de IPVA de outro veículo de sua propriedade.

A advogada Daniele Helleno orienta que os proprietários precisam ficar atentos no passo a passo durante o preenchimento dos dados. “O ideal é certificar que todos os campos estão certos e confirme se os documentos exigidos foram devidamente anexados. Caso contrário o dinheiro não é liberado”, destaca.