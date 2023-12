Em 2ª discussão, Câmara aprova alteração que permite concessão do esgoto

A Câmara de Americana aprovou em segunda discussão, durante sessão realizada nesta terça-feira (5), uma mudança na Lei Orgânica que abre caminho para que a prefeitura faça a concessão dos serviços de coleta e tratamento de esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto) à iniciativa privada.

O projeto precisava dos votos favoráveis de 13 dos 19 vereadores para ser definitivamente aprovado. No placar desta terça, foram 14 votos para aprovação e apenas cinco contrários.

Retirada de proibição para concessão dos serviços de esgoto foi aprovada em segunda discussão nesta terça – Foto: Gabriel Pitor / Liberal

A votação foi a mesma da semana passada, quando somente Dr. Daniel (PDT), Gualter Amado (Republicanos), Professora Juliana (PT), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB) se opuseram à propositura. Eles voltaram a votar contra nesta segunda discussão.

A vereadora Nathália Camargo (Avante) foi substituída por Luiz Escobar (Avante) nesta terça, por motivos de saúde.

O texto, de autoria do Executivo, retira parte do parágrafo 4º do artigo 79 da Lei Orgânica, que estabelece que os serviços locais de abastecimento de água e tratamento de esgoto sanitário não podem ser concedidos para a iniciativa privada.

Com a alteração, a água continuará com a proibição, mas os serviços de esgoto poderão ser concedidos.

Ao contrário da semana passada, quando o presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), precisou expulsar duas pessoas que acompanhavam a votação, o ambiente desta vez foi tranquilo em relação aos espectadores — sendo que alguns manifestantes levaram cartazes contra a concessão. A votação durou 35 minutos.

A base do governo Chico Sardelli (PV), liderada pelo vereador Lucas Leoncine (PSDB), novamente sustentou o argumento de que a votação não se tratava da concessão dos serviços, mas sim, da retirada da proibição.

Por sua vez, Gualter Amado, da oposição, apresentou slides nos quais apontou que o DAE deixaria de ter arrecadações com o esgoto e isso acarretaria em um desequilíbrio financeiro, já que a autarquia teria de pagar os funcionários públicos, o tratamento de água e a manutenção do contrato da concessão.

Segundo o legislador, o desequilíbrio financeiro seria repassado ao cidadão como aumento de tarifa. Gualter, em dado momento, se alterou e disse que o sucateamento do DAE foi motivado pela administração, que não teria investido nos serviços da autarquia.

Por sua vez, Professora Juliana afirmou que falta uma gestão competente à frente do departamento e pediu para que a prefeitura ou câmara fizesse um plebiscito para consultar a opinião da população quanto à mudança na Lei Orgânica.

Na sequência, quando Thiago Martins (PV) ganhou o direito de fala, os primeiros 30 minutos da sessão se esgotaram. O presidente da câmara votou a prorrogação de mais 30 minutos, mas a maioria dos vereadores rejeitou e o projeto passou para votação. O público no plenário vaiou.

A concessão dos serviços de esgoto é apontada pela prefeitura como uma solução para problemas antigos e para o cumprimento de um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) firmado em 2008 com o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Entre as exigências do termo, estão a ampliação das ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) Carioba, Praia Azul e Balsa.

Questionado pelo LIBERAL, em maio deste ano, sobre o motivo de não atender às exigências do MP por conta própria, o DAE afirmou que, em diálogo com o órgão, uma nova renovação do TAC demonstra-se inviável, diante das inúmeras dilatações de prazo feitas ao longo dos últimos anos.