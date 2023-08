Educação: 23 escolas estaduais vão oferecer ensino técnico

Ao todo, 23 escolas estaduais de Americana e RPT (Região do Polo Têxtil) irão integrar o Itinerário Formativo, na modalidade ensino técnico, anunciado na última semana pelo Estado como parte do “Programa Educação Profissional Paulista”.

A iniciativa deve oferecer aos alunos da rede estadual a oportunidade de fazer cursos profissionalizantes, a partir de 2024, que deverão ser cumpridos junto à grade comum curricular.

Escola Professor Ary Menegatto, em Americana, faz parte da lista – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

Serão disponibilizados cursos de administração, desenvolvimento de sistemas, logística e vendas, em escolas de tempo parcial e integral com carga horária entre 1 mil e 1,2 mil horas de duração. Terão prioridade os alunos já matriculados nas unidades em que as vagas serão oferecidas.

FORMATO

Atualmente já existe um Itinerário Formativo, mas na modalidade acadêmica, ou seja, os alunos se aprofundam em determinada área escolhida pela escola ou no estudo para vestibulares. O novo formato permite que os estudantes terminem o ensino médio com uma formação técnica profissional.

“A atual gestão do Governo do Estado reformulou os itinerários formativos. Eles estão em menor número e mais voltados à parte prática. O itinerário técnico e profissional, que vai começar em 2024, visa a formação em uma profissão”, explicou Joseana Caltarossa Moreira, supervisora da Diretoria de Ensino de Americana.

Na região, Santa Bárbara d’Oeste é o município com mais escolas que irão integrar o programa (sete). Americana vem na sequência com seis, seguida por Sumaré (cinco), Hortolândia (três) e Nova Odessa (duas).

A Escola Estadual Professora Juvelina de Oliveira Rodrigues, no Jardim Paulista, em Santa Bárbara, é a única que oferecerá o curso de desenvolvimento de sistemas, em parceria com o Senai-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial).

“Eu acho que é uma iniciativa essencial. Eu sou uma apaixonada pela educação profissional, porque os alunos têm um objetivo, uma meta profissional a ser alcançada. Um aluno que gosta de informática já no ensino médio, por exemplo, com essa iniciativa ele vai poder se preparar para trabalhar com isso, tornar isso uma profissão”, disse Joseana.

INTERESSE

Apenas alunos que cursam atualmente o 1º ano do ensino médio – e portanto, estarão no 2º ano em 2024 – podem declarar interesse por meio do site “Ensino Médio Paulista”, do governo estadual.

Ao acessar o endereço eletrônico, a pessoa deve ir à aba “Como escolher”. As inscrições vão até 15 de setembro.

Também está aberto o processo seletivo para professores temporários que desejam integrar o programa. As inscrições vão até 3 de setembro, às 16 horas, no site da FGV (Fundação Getúlio Vargas), e abrangem todos os cursos oferecidos no Itinerário Formativo.

Confira a lista de escolas que oferecerão ensino técnico

AMERICANA

Prefeito Antonio Zanaga

Professor Ary Menegatto

Professora Maria do Carmo Augusti

Prof. Niomar Apparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel

Prof. Leny Apparecida Pagotto Boer

Professora Ornella Rita Ferrari Sacilotto

SANTA BÁRBARA D’OESTE

Professora Alcheste de Godoy Andia

Professor Eduardo Silva

Comendador Emilio Romi

Professora Juvelina de Oliveira Rodrigues

Prof. Maria José Morgato Brocatto

Professora Neuza Maria Nazatto de Carvalho

Professor Ulisses de Oliveira Valente

NOVA ODESSA

Doutor João Thienne

Doutor Joaquim Rodrigues Azenha

SUMARÉ

Professora Alice Antenor de Souza

Angelo Campo Dall Orto

Jayme de Barros Camara Dom

Professora Maria de Lourdes Martins

Professora Sonia Maria Maschio Baptista

HORTOLÂNDIA

Professor Antonio Zanluchi

Manoel Ignácio da Silva

Priscila Fernandes da Rocha