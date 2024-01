O DER (Departamento de Estradas de Rodagem) republicou, nesta terça-feira (16), o edital da licitação para a retomada dos radares na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e em outras estradas sob responsabilidade da autarquia. O documento passou por ajustes após uma impugnação e, com isso, o prazo para abertura das propostas foi adiado em 49 dias.

De acordo com a nova versão do edital, a sessão que definirá a vencedora da concorrência pública acontecerá em 26 de fevereiro deste ano. Antes, estava agendada para 8 de janeiro.

Radares da SP-3-4 foram desativados em 2020 – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A partir da homologação do resultado da licitação, começará o processo para assinatura do contrato, que terá validade de 12 meses. Em até 30 dias após a oficialização do acordo, o serviço será iniciado e a expectativa é de que seja concluído e os equipamentos comecem a funcionar ainda no primeiro semestre de 2024.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, 649 pontos das rodovias do Estado de São Paulo, considerados críticos pelo DER, receberão os radares. Na Luiz de Queiroz, muito utilizada para deslocamento entre bairros em Americana e Santa Bárbara d’Oeste, serão 11 pontos fiscalizados. Outros 16 equipamentos serão instalados em vias da RPT (Região do Polo Têxtil).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O novo edital não alterou os locais que receberão os radares, embora tenha aumentado o valor estimado de investimento da autarquia: de R$ 196,8 milhões para R$ 202,6 milhões. Segundo o DER, as principais mudanças no documento foram em itens técnicos, questionados por interessados em participar do certame, como qualificações e comprovações de capacidade.

Os radares na rodovias da região foram desinstalados em novembro de 2020, após o fim do contrato com a empresa que operava o serviço. Desde então, a fiscalização de velocidade tem sido feita apenas por radares móveis operados pela PMR (Polícia Militar Rodoviária).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Essa será a segunda tentativa do departamento de fazer a licitação, já que o primeiro procedimento, aberto em 2021, foi alvo de questionamentos junto ao TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) e ficou prejudicado.

Veja os pontos que receberão radares na RPT (Região do Polo Têxtil)