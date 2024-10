Duas reportagens do LIBERAL são premiadas pelo Banco Mercantil

A jornalista Jucimara Lima, do LIBERAL, foi uma das vencedoras do 2° Prêmio Mercantil de Jornalismo. O evento destacou produções jornalísticas voltadas para o tema “O valor da pessoa idosa”, com o objetivo de combater o etarismo e trazer uma visão mais positiva e respeitosa em relação aos idosos.

Jucimara se destacou nas categorias de Mídia Impressa e Mídia Online para o interior e demais localidades. A jornalista levou o primeiro lugar com a reportagem impressa “A alegria de correr atrás do que faz feliz”, onde conta a história do corredor Melquíades Fernandes dos Anjos, de 78 anos, e o segundo lugar com a matéria online “Amor pela música”, contando a história do músico de Gilson Antônio Fernandes, de 72 anos.

“Fiquei surpresa e, ao mesmo tempo, muito feliz em ter sido selecionada, mas faço questão de ressaltar que é um prêmio de toda uma equipe. Desde o Fernando, nosso diretor comercial e idealizador da editoria Notícias que Inspiram, passando pelos fotógrafos, que sempre captam a essência do conteúdo, da diagramação, edição, e claro, os personagens, que topam contar suas histórias para a gente”, destaca.

Jucimara entrevistando o músico de Gilson Antônio Fernandes – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“O melhor de tudo é que em primeiro lugar ganhamos com o conteúdo impresso, uma valorização para um meio que tem tido pouco reconhecimento nos últimos anos e que o LIBERAL faz com tanto cuidado e amor”, afirma Jucimara.

Ela ainda ressalta como curiosidade que se inscreveu para o prêmio no último dia e enfrentou problemas para acessar o link da inscrição. Apesar dos contratempos, foi a insistência de sua mãe que a motivou a continuar tentando.

“Ela falou, ‘ah não desiste, continua tentando’. Por fim, falei com a organização, estava realmente com um erro, e consegui me inscrever. Então também foi uma vitória da minha persistência e da fé da minha mãe”, comenta.

Ao todo foram distribuídos R$ 90 mil em prêmios. Os trabalhos foram avaliados por uma comissão de jurados, integrada por jornalistas do Banco Mercantil, usando os critérios: pertinência ao tema, relevância da notícia, originalidade e criatividade, qualidade do conteúdo e qualidade técnica (adequação à norma culta da língua portuguesa).

A coordenadora de Comunicação Corporativa e Imprensa do Banco Mercantil, Juliana Xavier, diz que a segunda edição do premio buscou não apenas dar destaque aos conhecimentos e experiências que os mais velhos têm a oferecer, mas também trazer uma discussão sobre o respeito e a valorização dessa população.

“É fundamental que os meios de comunicação contribuam para uma sociedade mais inclusiva, na qual o etarismo seja combatido e possamos reconhecer o papel ativo e essencial da geração prateada em nossas vidas e comunidades”, ressalta.

*Estagiária sob supervisão de Guilherme Magnin.