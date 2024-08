Dois são presos por tráfico de drogas em Hortolândia

Suspeitos admitiram vender entorpecentes na região do Jardim Nossa Senhora

Porções de cocaína, K2, crack, maconha, DRY e haxixe foram apreendidas durante a ação - Foto: Divulgação_Polícia Militar

Dois homens foram presos na tarde da última quinta-feira, dia 8, em Hortolândia, acusados de tráfico de drogas. O flagrante ocorreu na Rua Florisvaldo de Oliveira, no Jardim Nossa Senhora, área conhecida pela venda de entorpecentes.

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares avistaram dois homens que, ao perceberem a presença da viatura, fugiram para dentro de uma casa de madeira. Os policiais realizaram a abordagem dos suspeitos, mas não encontraram nada de ilícito durante a busca pessoal.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No interior da residência, além dos dois homens, havia uma mulher com a filha recém-nascida. Durante a vistoria no local, os policiais encontraram uma sacola contendo 104 eppendorfs de cocaína, 18 porções de K2, 76 porções de crack, 53 porções de maconha, oito porções de DRY, duas porções de haxixe e a quantia de 330 em dinheiro.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Ao serem questionados, os suspeitos admitiram que as drogas eram de sua propriedade e que estavam realizando o tráfico na área. A mulher, por sua vez, revelou que havia fornecido um nome falso por medo de estar sendo procurada pela justiça.

Os dois homens foram conduzidos ao Plantão Policial de Hortolândia, onde foram autuados e permaneceram à disposição da Justiça. A mulher foi liberada.