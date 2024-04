Dois são presos com carro roubado, arma e munições em Santa Bárbara

Dois jovens, de 20 e 24 anos, foram presos neste sábado (20), em Santa Bárbara d’Oeste, com um carro roubado, arma e munições. As prisões foram possíveis após denúncias feitas à PM (Polícia Militar).

De acordo com informações do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), os policiais receberam na denúncia a localização de dois suspeitos, que estariam envolvidos em roubos de veículos.

Arma e munições apreendidas com os dois jovens detidos neste sábado – Foto: Baep / Divulgação

Ao chegarem no endereço citado, na Avenida São Paulo, no bairro Cidade Nova, os PMs encontraram os dois suspeitos em uma adega, além de um Honda Fit estacionado ali perto, sendo que a chave do carro estava com um dos jovens.

Ao pesquisarem no sistema da polícia, os militares constataram que o Fit tinha sido roubado em Campinas, no mês passado. Durante averiguação no carro, os militares ainda encontraram uma pistola calibre 380 com a numeração raspada, além de munições. Dentro do estabelecimento, onde estava um dos suspeitos, havia mais munições.

Levados ao Plantão Policial de Santa Bárbara d’Oeste, os dois foram autuados por receptação, adulteração de sinal identificador de veículo e ainda posse e porte ilegal de arma de fogo.

Uma terceira pessoa, uma mulher, irmã de um dos suspeitos e namorada do outro, também foi ouvida na delegacia e liberada. Ela segue como investigada neste caso, pois, segundo os jovens, a arma estava na casa dela e foi transportada até a adega a mando da própria mulher.