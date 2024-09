Dois moradores de Americana estão entre os três ganhadores de R$ 500 mil no Vida Cap Limeira - O Liberal

Sortudos são do Jardim Amélia e do Morada do Sol; Giro da Sorte também teve ganhadores na região

Dois moradores de Americana, sendo uma pessoa do Jardim Amélia e outra do Morada do Sol, estão entre os três ganhadores do prêmio de R$ 500 mil do Vida Cap Limeira deste domingo (15). A terceira pessoa premiada é de Piracicaba. O valor será dividido entre os vencedores e cada um deve receber cerca de R$ 166 mil.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além dos ganhadores do prêmio máximo, mais oito pessoas da RPT (Região do Polo Têxtil) foram premiadas no Giro da Sorte, que pagou neste domingo 30 cotas de R$ 5 mil cada, sendo três de Americana e cinco de Santa Bárbara d’Oeste.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Vida Cap Campinas

No Vida Cap Campinas, que sorteou os mesmos prêmios, uma pessoa de Sumaré ganhou R$ 30 mil, enquanto uma de Hortolândia levou para casa a quantia de R$ 20 mil.