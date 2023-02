Discurso de padre vira embate entre vereadores em Santa Bárbara

A sessão desta quarta-feira da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste ficou marcada pelo embate entre vereadores da base e oposição ao prefeito Rafael Piovezan (MDB). Até mesmo a participação do padre Paulo Roberto Saraiva de Brito, da Igreja Matriz de Santa Bárbara, serviu de gatilho para discussão.

O pároco divulgou a Campanha da Fraternidade 2023, que tem como lema “Fraternidade e Fome”. Em sua apresentação, Paulo Roberto pediu para que os vereadores trabalhassem para combater a fome no Brasil e nas regiões carentes.

O vereador Reinaldo Casimiro (Podemos) não gostou da cobrança e pediu ao padre para que cobrasse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o prefeito.

Vereadores posaram para foto com o padre após o uso da tribuna – Foto: Câmara de Santa Bárbara / Divulgação

“Isso não parte apenas do Legislativo. Nós temos um Executivo elitizado. A parte da frente da igreja do senhor [padre Paulo Roberto] é toda linda, a da Paróquia São Marcos tem um buraco gigante”, disse Casimiro.

O vereador ainda citou ruas do Jardim Europa que precisam de recapeamento e, depois, pediu desculpas ao padre pela “indelicadeza.”

As declarações de Casimiro foram rebatidas por Kátia Ferrari (PV), que destacou melhorias na região do Jardim Europa e disse que os vereadores precisam trabalhar para conseguir emendas.

Logo após o término da fala, Casimiro se levantou e de forma alterada gritou que as verbas de recapeamento já estavam aprovadas e que as ruas do bairro “estão uma calamidade”. Ele precisou ser controlado pelo presidente da câmara, Paulo Monaro (MDB).

O LIBERAL solicitou à prefeitura comentários sobre a atuação de combate à fome e das obras de recapeamento no Jardim Europa, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição.