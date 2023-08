A quantia representa 5% do valor correspondente à realização de obras, serviços e pedágio; prefeituras decidem como usar os recursos

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) receberam, juntos, no 1º semestre deste ano, R$ 14,7 milhões da CCR AutoBAn. O montante é referente ao repasse do ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) que incide sobre o pedágio.

Pedágio em Nova Odessa: montante é referente ao repasse do ISSQN – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A quantia representa 5% do valor correspondente à realização de obras, serviços e pedágios. E compete às prefeituras decidir como usar o recurso, pois não há obrigatoriedade de aplicação em uma área específica.

A determinação do valor leva em consideração a extensão territorial dos municípios cortados pelas rodovias do sistema Anhanguera-Bandeirantes.

Na RPT, Sumaré foi a cidade que recebeu o maior montante – R$ 5,6 milhões. Na sequência, aparece Santa Bárbara d’Oeste, com R$ 3,7 milhões. A prefeitura disse que o repasse compreende recurso próprio e é aplicado mensalmente no custeio das ações da administração, com pagamento de despesas diversas.

Americana aparece em 3º lugar, com R$ 2,5 milhões. A Secretaria de Fazenda diz que ao ingressar nos cofres públicos, os recursos são aplicados nos programas da prefeitura conforme definições do orçamento, observando os limites legais estabelecidos de no mínimo 25% em Educação e 15% em Saúde.

Hortolândia recebeu R$ 1,7 milhão. A prefeitura informou que o valor trata-se de receita própria, sendo usado para custear despesas com o atendimento de políticas públicas, como ações de saúde, educação, segurança e manutenção.

MENOR

Menor cidade da RPT, Nova Odessa teve direito a R$ 992 mil. A administração municipal também afirmou que os recursos são utilizados em diversas áreas, sempre em prol de melhorias para a população. Destacou, no entanto, que o valor não cobre os custos do Poder Público na recuperação constante da malha viária e em ações de segurança pública em função da cidade ser “rota de fuga” do pedágio da via Anhanguera.

A Prefeitura de Sumaré também foi questionada sobre o destino dos recursos, mas não se manifestou.