DIG prende duas pessoas durante operação contra furtos e roubos de motos em Hortolândia

Policiais civis da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana prenderam duas pessoas nesta quinta-feira (28) durante a Operação “Conteri”, deflagrada para coibir furtos e roubos de motocicletas. Ação aconteceu em uma oficina, no Jardim Amanda, em Hortolândia, que funcionava de fachada para um desmanche. Duas pessoas foram presas.

De acordo com a corporação, os investigadores identificaram o estabelecimento, que além de retirar as peças e rastreadores, também adulterava sinais identificadores de motocicletas para moradores da região, após uma denúncia.

Um informante relatou ainda, que criminosos levavam motocicletas furtadas ou roubadas para que ficassem escondidas na oficina. Com essas informações, os policiais seguiram então até o endereço, onde localizaram o proprietário, de 22 anos.

Durante a vistoria no local, os agentes encontraram uma Honda Biz e uma Sundown Max com chassis parcialmente suprimidos e com placas artesanais, além de uma terceira moto, uma Honda Falcon, com chassis suprimido e sem placa.

Questionado sobre as motos, o suspeito alegou que somente a Sundown era de sua propriedade. Já a Biz, segundo ele, foi deixada no local há meses por um cliente que não retornou para buscá-la.

Quanto a Falcon, ele disse que pertencia a um conhecido que mora no mesmo bairro e informou a identidade aos policiais. Os agentes então foram à casa do suspeito, de 24 anos, que confirmou ser o proprietário do veículo.

Aos policiais, ele afirmou que teria vendido a moto, mas como o comprador não a transferiu, decidiu tomá-la de volta, momento em que constatou que o veículo estava com muitas multas, motivo pelo qual achou ser uma boa ideia suprimir o chassi e retirar a placa para descaracterizar a moto e vender suas peças.

Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia especializada, onde foram autuados em flagrante pelo delegado Lúcio Antonio Petrocelli pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Depois foram recolhidos à Cadeia de Sumaré, onde permanecerão à disposição da Justiça.