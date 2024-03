‘Dia D’ contra a dengue: agentes visitam 1,1 mil imóveis em Americana

Equipes percorreram residências no Parque Liberdade, identificando e eliminando recipientes que poderiam acumular água - Foto: Amauri de Souza_Prefeitura de Americana

O Dia D de Mobilização contra a Dengue, realizado nesta sexta-feira (1º), foi marcado por esforços concentrados em combater a proliferação do mosquito Aedes aegypti em várias cidades paulistas. Em Americana, as equipes de saúde visitaram 1.150 imóveis, enquanto em Santa Bárbara d’Oeste aproximadamente 200 quilos de materiais suspeitos de servirem como criadouros do mosquito foram recolhidos.

A campanha, coordenada pela Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, teve como objetivo principal sensibilizar os moradores sobre a importância da prevenção da dengue e incentivar ações diretas para eliminar os possíveis criadouros do mosquito transmissor.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em Americana, as equipes percorreram residências no Parque Liberdade, identificando e eliminando recipientes que poderiam acumular água e se tornar criadouros do Aedes aegypti. Os agentes também realizaram uma ação que atingiu ao menos 1,2 mil pessoas que passaram pelo terminal metropolitano, na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Campanha teve como objetivo principal sensibilizar os moradores sobre a importância da prevenção da dengue – Foto: Amauri de Souza_Prefeitura de Americana

“Hoje [nesta sexta-feira] atuamos com diversas ações de mobilização, seja na eliminação de criadouros ou na conscientização das pessoas sobre os riscos que a dengue representa. Esperamos que os moradores colaborem durante todos os dias, evitando deixar materiais que acumulem água expostos ao relento”, destaca o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Já em Santa Bárbara d’Oeste, foi realizada uma ação no Parque Olaria, onde ocorreram visitas para vistoria e retirada de criadouros em um conjunto de obras abandonadas, além de orientações e ações de nebulização no entorno. A ação rendeu o recolhimento de 200 quilos de materiais e a eliminação de mais de 70 focos do mosquito Aedes aegypti.

A cidade de Sumaré, que também aderiu à campanha estadual, ainda não divulgou o balanço das ações realizadas durante o Dia D de Mobilização.