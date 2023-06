Detecta: polícia quer ampliar atuação de sistema na região

Segundo a PM, uma das funções do sistema é o reconhecimento automático de situações indicativas de potenciais crimes

O 48º BPMI (Batalhão da Polícia Militar do Interior) quer intensificar o convênio entre o Governo do Estado e as prefeituras, principalmente em relação ao Sistema Detecta, que usa de câmeras dotadas capazes de reconhecer placas de veículos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O sistema permite acesso conjunto aos bancos de dados das polícias Civil e Militar, Sistema de Fotos Criminais, além de dados de veículos e de CNH (Carteira Nacional de Habilitação) do Detran (Departamento de Trânsito).

Segundo a PM, uma de suas funções é o reconhecimento automático de situações indicativas de potenciais crimes, como por exemplo, uma moto estacionada entre carros em um congestionamento. O Detecta permite revelar se o veículo é furtado, roubado ou clonado, se o condutor é foragido da Justiça, pessoa desaparecida e pode até mesmo identificar carros com situações irregulares.

O tenente-coronel Valmir Moreira da Silva, comandante do batalhão, explica que a união de esforços entre Estado e municípios pode auxiliar na prevenção aos crimes. A corporação fez um comparativo entre Hortolândia, que já aderiu ao Detecta, e Sumaré, que apesar de ter o convênio, não estruturou o sistema de câmeras.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Segundo as estatísticas da SSP (Secretaria de Segurança Pública), Sumaré totalizou 249 roubos de veículos nos dois bimestres de 2023, 49% a mais do que Hortolândia, que contabilizou 167.

Entre os demais municípios que são de responsabilidade do batalhão, Monte Mor assinou convênio na semana passada. A Prefeitura de Nova Odessa informou que as 11 câmeras de reconhecimento óptico em uso estão interligadas normalmente hoje ao Sistema Detecta enviando informações em tempo real para o sistema da PM.