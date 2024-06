‘Desafio do Bem’ na Festa do Peão de Americana arrecada quase R$ 1 milhão

Voluntárias percorreram o recinto com sacolas identificadas para receber doações em dinheiro - Foto: Divulgação

O “Desafio do Bem”, organizado pela presidente do Instituto Rosa do Bem de Americana, Maria Fernanda Grecco Meneghel, conseguiu arrecadar R$ 952 mil em prol do Hospital de Amor de Barretos durante os seis dias da Festa do Peão. Este valor ainda é parcial, com o resultado final sendo anunciado na próxima sexta-feira, data em que a campanha será encerrada.

Segundo Maria Fernanda, a arrecadação superou as expectativas, especialmente considerando que muitas ajudas estavam direcionadas ao Rio Grande do Sul este ano. No ano passado, a campanha arrecadou R$ 690 mil. “Sou grata por cada centavo doado por todos que passaram pela festa”, comentou.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A campanha, que inicialmente iria até o final de junho, será encerrada no dia 21 de junho devido ao sucesso na arrecadação. Durante a festa, voluntárias coletaram doações em dinheiro, além de receber contribuições via Pix e cartões.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os fundos arrecadados serão destinados ao Hospital do Amor, a maior rede de atendimento oncológico da América Latina, que oferece tratamento gratuito a pacientes de 2.596 municípios brasileiros, incluindo cerca de 600 moradores de Americana.