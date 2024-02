Dengue: como e onde procurar atendimento na rede municipal de saúde em Americana

A Secretaria de Saúde de Americana divulgou nesta quinta-feira (22) que reestruturou o fluxo de atendimento de casos de dengue nas unidades da rede municipal.

O planejamento inclui desde como atender os pacientes com sintomas até a coleta de exames para diagnóstico. Segundo a pasta, a “medida visa padronizar o atendimento aos técnicos e nortear a população pela busca dos serviços de acordo com os sintomas apresentados”.

Diferente de anos anteriores e de outros locais no País, o número de casos de dengue confirmados em Americana é considerado baixo. Atualmente, o município tem 58 casos positivos.

UBSs: pacientes com sintomas leves

De acordo com as novas diretrizes, as pessoas que apresentarem sintomas leves, como febre (aferida ou percebida), dor de cabeça, dor no corpo, mal-estar generalizado e dor no fundo dos olhos devem procurar atendimento na unidade básica de saúde mais próxima da residência.

UPA São José é um dos locais de atendimento para pacientes com dengue – Foto: Marília Pierre/Prefeitura de Americana

UPA e PA: pacientes com sintomas persistentes, com doenças crônicas, idosos e crianças de até 2 anos

Os pacientes com sintomas persistentes, como dores intensas, febre alta, dificuldade em se alimentar e diarreia têm como recomendação buscar atendimento na UPA São José ou Pronto Atendimento do bairro Antônio Zanaga.

Para pessoas com doenças crônicas, idosos e crianças de até dois anos de idade, o caminho recomendado também é uma unidade de pronto atendimento, no caso de sintomas persistentes, pois fazem parte do grupo de risco por serem mais vulneráveis à evolução da doença.

Hospital Municipal: pacientes com sintomas graves

Pacientes com sinais de alarme, como dor abdominal, algum tipo de sangramento (nasal, mucosas, gengiva), perda de consciência, convulsão e vômitos persistentes devem ser levados ou procurar imediatamente o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

“O fluxo é fundamental para garantirmos eficiência no atendimento e promover uma resposta rápida diante dos casos graves, para evitar que o paciente vá a óbito. Por isso se faz tão necessária esta ação conjunta das áreas assistenciais, cujo objetivo é compartilhar informações e padronizar condutas”, completa a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Carla Brito.

O mosquito Aedes aegypti, causador da dengue – Foto: Imagem de Mohamed Nuzrath por Pixabay