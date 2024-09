Demissão na Prefeitura de Americana faz Justiça negar candidatura de Dra. Adriana

A Justiça Eleitoral negou nesta terça-feira (3) o registro de candidatura de Dra. Adriana (Adriana Carina Polito Cardoso) à vereadora de Americana.

O motivo foi a demissão da médica do quadro de saúde da prefeitura após uma sindicância, concluída em junho de 2022 e motivada por uma confusão ocorrida em janeiro do mesmo ano, no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Dr. Adriana e seu marido, o vereador Dr. Daniel (PP) – Foto: Reprodução / Facebook

Ao LIBERAL, o advogado da candidata do Republicanos, José Souto Tostes, confirmou que irá recorrer. Ele ainda disse que o desentendimento se deu durante o período da pandemia da Covid-19 e que a sindicância da administração está sendo questionada na Justiça do Trabalho.

“A gente vê muita gente sendo impugnada ou impedida por ter praticado ato de corrupção, irregularidades, mas o caso da Dra. Adriana é bem particular. Ela teve uma discussão dentro do ambiente de trabalho, que foi objeto de registro policial e a polícia arquivou a investigação”, completou José Souto.

Segundo a sindicância, a confusão se deu após Dra. Adriana ter “deixado seu posto de trabalho para ‘visitar’ um paciente que era tratado/monitorado por outro colega de trabalho, conforme declarado em seu depoimento”.

A partir daí formou-se uma discussão com o então presidente da Fusame (Fundação Saúde de Americana), Douglas Henrique Magalhães Ferreira.

A candidata ligou para o marido e então médico do HM, o vereador Dr. Daniel (PP), para que ele fosse até a unidade de saúde defendê-la. Testemunhas afirmaram que em meio ao desentendimento ocorreram ofensas e agressões.

A investigação resultou em um parecer que sugeria a exoneração do casal e o relatório foi acatado pelo prefeito Chico Sardelli (PL).

Impugnação

Por conta disso, a candidatura de Dra. Adriana à vereadora nas eleições deste ano ainda estava pendente. O Ministério Público Eleitoral, por meio do promotor Vanderlei César Honorato, apresentou uma impugnação ao registro em 15 de agosto deste ano.

A contestação foi acolhida pelo juiz eleitoral Fábio Luís Bossler, da 158ª Zona Eleitoral de Americana, que argumentou que mesmo com a sindicância sendo contestada na Justiça do Trabalho, ela está inelegível de acordo com resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e lei federal.

“Saliento que a determinação de arquivamento do inquérito policial instaurado em decorrência dos mesmos fatos que ensejaram a demissão não socorre a Impugnante, uma vez que a inelegibilidade somente é afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou da autoria”, apontou o magistrado.