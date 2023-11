Defesa Civil interdita trecho alagado da Avenida Bandeirantes em Americana

A Defesa Civil de Americana interditou, no início da tarde desta quarta-feira (29), um trecho alagado da Avenida Bandeirantes, entre a saída 126 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) e a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

O local ficou alagado por conta das fortes chuvas na cidade nesta terça (28). De acordo com o Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), das 19h à meia-noite, foram registrados 51,1 milímetros de precipitação em Americana.

“Estava muito perigoso. Teve um motociclista que caiu ali naquele local, mas logo se levantou e foi embora. A gente viu a situação, viu os carros e motocicletas passando e estava realmente perigoso, por isso interditamos até melhorar”, explicou João Miletta, diretor da Defesa Civil.

O LIBERAL percorreu as ruas do Centro de Americana na tarde desta quarta e também constatou pontos de alagamento nas ruas Bahia, Francisco Manoel e Professor Roquete Pinto. Todas as vias que sofreram com a enchente ficam próximas ao Ribeirão Quilombo, que transbordou.

Segundo Miletta, na noite desta quarta-feira choveu 16 milímetros em cerca de uma hora. A quantidade foi suficiente para alagar também outro trecho da Avenida Bandeirantes, próximo à Secretaria de Saúde, que teve que ser interditado, e a Rua Diego de Faria, na Vila Cordenonsi.