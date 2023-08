Decisão deve acelerar pagamento a mais de 400 ex-funcionários da Nardini

Justiça encerrou pedido de recuperação judicial de uma das empresas do grupo da Nardini

A 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo encerrou a recuperação judicial da Allpresse, empresa do grupo Nardini, de Americana, na qual pretendia incluir outras seis empresas pertencentes ao conglomerado econômico.

A decisão deve acelerar o pagamento de dívidas trabalhistas de mais de 400 ex-funcionários da fábrica, que reivindicam há mais de oito anos o pagamento de cerca de R$ 121 milhões, no total.

Ex-trabalhadores reivindicam há mais de oito anos o pagamento de cerca de R$ 121 milhões da Nardini – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

Isso porque, se a inclusão das empresas fosse aprovada pela Justiça, demandaria mais tempo para os trabalhadores receberem os valores que têm direito, uma vez que parte do dinheiro que está sendo arrecadada para o pagamento desses ex-funcionários vem das empresas do conglomerado.

Com a inclusão no pedido de recuperação judicial, a arrecadação diminuiria. Mais de 440 ex-funcionários serão beneficiados com a decisão.

Em sentença assinada no último dia 2 de agosto, o juiz Paulo Furtado de Oliveira Filho, da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, considerou que a “recuperação judicial tem sido morosa, por culpa da devedora”.

“Desde o início do processo, a recuperanda [Allpresse] mantém-se alheia aos deveres legais, obstando, assim, a correta apuração do seu passivo e a publicação da relação de credores, bem como a confecção dos relatórios mensais”, concluiu o magistrado, que extinguiu o processo.

Apesar de ainda caber recurso, a decisão foi comemorada pela advogada que representa a maioria dos ex-funcionários, Keyla Caligher Neme Gazal.

“É uma grande vitória para todos os trabalhadores, que conseguirão receber seus créditos, já que parte do valor arrecadado para o pagamento vem das empresas do grupo”, afirma.

Keyla também destacou as decisões da Justiça do Trabalho, que, segundo ela, tenta arrecadar dinheiro para pagar os trabalhadores, sempre averiguando as denúncias e informações.

“A intervenção tem sido de suma importância, pois com ela os pagamentos estão em dia, o FGTS [Fundo de Garantia por Tempo de Serviço] está sendo depositado mensalmente e acabaram as transferências irregulares de fundos”, comentou a advogada.

Imbróglio

Em outubro de 2021, a Justiça do Trabalho determinou a penhora das indústrias e nomeou um interventor para acompanhar e fiscalizar o trabalho do administrador da empresa. O pedido de intervenção foi feito pelo MPT (Ministério Público do Trabalho) e ex-funcionários.

Em dezembro daquele ano, peritos concluíram o levantamento da situação econômica da Nardini para execução de R$ 121 milhões em dívidas. Em março do ano passado, o presidente da companhia, Renato Franchi, assumiu a direção, após seis anos afastado.

O LIBERAL tentou falar com a advogada da Nardini, Marcia Correia, mas não teve retorno. A reportagem também procurou por algum representante do grupo na indústria, sem sucesso.