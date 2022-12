De quem é a cadeira?

Numa eleição, as pessoas representam partidos e, a depender da votação, são eleitas. Contudo, no caso de deputados e vereadores, o resultado depende de uma série de variáveis.

Além dos votos recebidos pelos candidatos, também pesa o desempenho da legenda como um todo. Até por isso, a influência do partido no mandato do político eleito não se restringe apenas às pautas políticas.

As siglas, além de, por vezes, direcionarem as ações dos deputados e vereadores, também são donas das cadeiras ocupadas por eles, segundo Antonio Carlos Freitas Junior, advogado, professor de Direito Constitucional, mestre e doutorando em Direito pela USP (Universidade de São Paulo).

O motivo disso é, justamente, o peso dos partidos para a eleição de seus filiados. Nos pleitos, em primeiro lugar, são contabilizados os votos recebidos pelas legendas como um todo. O desempenho das siglas vai determinar quantas cadeiras cada uma terá.

Só depois, leva-se em consideração os votos ganhos por cada candidato isoladamente. Caso o partido consiga só uma cadeira, por exemplo, apenas seu filiado mais votado será eleito. Os demais ficarão como suplentes.

Portanto, se o partido for mal a ponto de não garantir nenhuma cadeira, todos seus candidatos sairão como derrotados, até mesmo aquele que estiver entre os mais votados no geral.

“Se o deputado x, deputado y, está lá, teve uma primeira conta que não viu a votação dele específica, mas a soma de votação da legenda e de todos os candidatos daquele partido”, explica Freitas Junior.

Para embasar sua tese de que a cadeira pertence à legenda, ele cita uma resolução de 2007 do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que diz que, em caso de desfiliação partidária sem justa causa, o deputado ou vereador fica sujeito a perder a função.

A decretação de perda de cargo precisa ser solicitada pelo partido perante a Justiça Eleitoral. Dessa forma, a cadeira fica com o suplente.

Por outro lado, há os casos de justa causa. “Por exemplo, se o partido não alcançar a cláusula de desempenho, [o político] tem um justo motivo para sair do partido e aí carrega com ele seu mandato. Outro exemplo: está havendo uma perseguição política. Aí ele sai do partido e carrega consigo seu mandato”, afirma.

Nos anos eleitorais, também existem as janelas partidárias, períodos nos quais os políticos podem trocar de partido livremente.

AMERICANA. Na Câmara de Americana, teve dois casos de desfiliação partidária neste ano. O mais recente ocorreu no último dia 17, quando Thiago Brochi anunciou sua saída do PSDB.

Dias depois, o primeiro suplente do partido, Renan de Angelo, disse que estudava pedir a cadeira na Justiça Eleitoral. No entanto, Freitas Junior avalia que a solicitação de Renan não seria atendida, pois Brochi se desfiliou com a anuência do partido.

“Um dos justos motivos de saída do partido sem perda de mandato é a anuência do partido”, aponta o advogado.

De acordo com ele, a jurisprudência dá razão para Renan, pois já houve casos como esse em que a Justiça favoreceu o suplente. No entanto, segundo o especialista, a situação mudou em 2021, por conta da Emenda Constitucional 111, que deixa claro que a anuência do partido permite a desfiliação sem perda de cargo.

O outro caso de desfiliação na Câmara de Americana aconteceu em março. Na ocasião, Marschelo Meche, atualmente do PL, optou por deixar o União Brasil.

O partido havia sido formado no mês anterior, por meio da junção entre os antigos PSL e DEM. Meche não encontrou entraves para sua saída, até porque a fusão partidária é um dos fatores que configuram justa causa.