De feira de artesanato a festa do peão: o roteiro do fim de semana em Americana e região

Em Piracicaba, festa do peão traz Thiaguinho e Jorge & Mateus no primeiro fim de semana do evento

O LIBERAL preparou um roteiro das principais atrações neste final de semana em Americana e região. Confira:

AMERICANA | Renato & Raul Tributo

Os precursores do rock brasileiro serão homenageados no Vibes Coffee Shop. No Renato & Raul Tributo se apresentam Renato Nascimento (cover do Legião Urbana) e Raul Silva e Banda. O DJ Vinyl Attack também se apresenta durante o evento.

Quando Hoje (11), a partir das 20h

Onde Vibes Coffee Shop (Rua Dom Barreto, 811 – Paraíso)

É pago? A entrada é gratuita até 21h. Depois, o ingresso custa R$ 20

AMERICANA | Feira Ameriart

A tradicional Feira de Artesanato Ameriart ocorre neste sábado, no CCL (Centro de Cultura e Lazer). A exposição reúne produtos criados por artesãos da cidade, como patchwork, bordados, patch apliquê, pintura, decoupagem em caixas, vidros e madeiras, arranjos de flores, artigos de decoração, arranjos com plantas, sabonetes e aromatizadores, crochês, artigos religiosos e bijuterias, entre outros materiais.

Quando Amanhã (12), das 9h às 15h

Onde CCL (Avenida Brasil, 1293)

É pago? A entrada é gratuita

Feira de artesanato acontece neste sábado, no Centro de Cultura e Lazer de Americana – Foto: Divulgação – Secom

NOVA ODESSA | Projeto Ruas de Lazer

A Prefeitura de Nova Odessa lança neste domingo (13) o projeto “Ruas de Lazer”, que promove saúde através da prática de atividades físicas ao ar livre. Durante todo o dia, das 9h às 17h, serão oferecidas atividades de recreação, com brinquedos gratuitos, aula de ritmos, personagens como a turma do Mickey, e atrações musicais com a dupla sertaneja Aldair & Souzinha e Robson Pin, com MPB e rock clássico.

Quando Domingo (13), entre 9h e 17h

Onde Praça Vera Luzia Samartin Lorenzi – Jardim Marajoara

É pago? A entrada é gratuita

SUMARÉ | Show de Amado Batista

O Chapéu Brasil é palco para os clássicos de Amado Batista, neste sábado, em Sumaré. O cantor, que tem no repertório estilos como o sertanejo, a MPB e o brega, é atração do aniversário da casa de shows. Além dele, também se apresentam Valzinho do Piseiro e Amigos de Luxo.

Quando Amanhã (12), a partir das 21h

Onde Chapéu Brasil (Av. Antonio Pereira De Camargo Neto, 745 – Jardim Dall’Orto)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 20 (pista) e podem ser adquiridos em www.giraingressos.com.br

Amado Batista se apresenta no Chapéu Brasil, em Sumaré – Foto: Divulgação

CAMPINAS | Jorge Vercillo e Ana Carolina

Dois shows completos em uma única noite. Jorge Vercillo e Ana Carolina se apresentam neste sábado (12), no Royal Palm Hall, em Campinas. A cantora apresenta os sucessos de Cássia Eller durante a noite.

Quando Amanhã (12), a partir das 20h

Onde Royal Palm Hall (Avenida Monsenhor Luís Fernandes de Abreu, 311 – Jardim do Lago Continuação)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 90 e podem ser adquiridos no site www.alphatickets.com.br

Um dos maiores nomes da MPB, Jorge Vercillo, se apresenta neste sábado, em Campinas – Foto: Washington Possato / Divulgação

CAMPINAS | Tormenta da Paixão

A Companhia de Comédia Os Melhores do Mundo volta em cartaz com muito humor sarcástico com o espetáculo “Tormentas da Paixão”, no Teatro Oficina do Estudante. A peça usa do humor para fazer uma crítica contundente ao momento “social/político/inacreditável”, como eles mesmo definem, da situação/oposição/vacinação. Essas temáticas serão tratadas enquanto o espetáculo acompanha a história da rica e adorável Rebeca Sinclair.

Quando Amanhã (12), às 21h, e domingo (13), às 20h30

Onde Teatro Oficina do Estudante (Avenida Iguatemi, 777 – Vila Brandina)

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 50 e podem ser adquiridos no site www.ingressodigital.com

Tormenta da Paixão é dos mesmos criadores de Hermanoteu na Terra de Godah – Foto: Divulgação

PIRACICABA | Festa do Peão

A 28ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Piracicaba tem início nesta sexta-feira (11). Serão dois finais de semana de evento. Nesta sexta, se apresentam Thiaguinho e Douglas & Vinícius. Já no sábado, sobem ao palco Jorge & Mateus e Léo Giacomini. A segunda semana ainda tem Ana Castela, Gustavo Mioto, Luan Santana e Zé Neto & Cristiano.

Quando Hoje (11) e amanhã (12), a partir das 19h30

Onde Espaço Haras, no Distrito Unileste

É pago? Os ingressos custam a partir de R$ 27,50 (arena/arquibancada) a R$ 471,90 (área vip) e podem ser adquiridos em www.tycket.com.br