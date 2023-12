DAE vai ficar com parte de receita sobre ‘esgoto concedido’

Informação foi confirmada pelo superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia - Foto: Claudeci Junior/Liberal

A Prefeitura de Americana e os técnicos da Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), responsáveis pela elaboração do plano de concessão da coleta e do tratamento de esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto) à iniciativa privada, pretendem distribuir a receita sobre o serviço de esgoto em 20% para a autarquia e 80% para a concessionária.

A informação foi confirmada pelo superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, em entrevista ao LIBERAL nesta terça-feira (12). Segundo ele, apenas a execução dos trabalhos será concedida à empresa, enquanto a parte técnica, as cobranças e o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) ficarão sob responsabilidade do departamento.

Porém, para conseguir bancar a equipe de gerenciamento sem afetar a receita do tratamento e abastecimento de água, o contrato deverá prever a distribuição da receita sobre o serviço de esgoto, que vem da conta paga pela população.

De acordo com Zappia, os 20% permitem o departamento pagar os servidores, assim como os 80% são suficientes para a concessionária entregar a coleta e o tratamento de esgoto.

“É óbvio que no primeiro impacto a gente vai sentir uma diferença. Acredito que no primeiro ano da concessão a gente tenha de se ajustar para se acostumar a trabalhar dessa forma. Mas isso é no primeiro ano, porque aí a gente faz todos os ajustes financeiros e depois segue normalmente”, afirmou.

O superintendente ainda disse que o contrato irá estabelecer metas de obras para a concessionária atingir. Após determinado período de vigência do acordo, se as melhorias estiverem em fase avançada, a empresa poderá solicitar um reajuste na taxa do esgoto para a prefeitura.