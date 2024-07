DAE realiza reparo no Centro e trânsito será desviado na Avenida Dr. Antônio Lobo

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana informou nesta quarta-feira (10) que vai realizar o reparo de um vazamento na Avenida Dr. Antônio Lobo, no Centro, ao lado do Terminal Metropolitano, o que vai fazer com que o trânsito seja desviado para a Rua 12 de Novembro, no início da tarde desta quinta (11).

Os trabalhos e o desvio no trânsito terão início às 13h, sem previsão para término, de acordo com a autarquia.

Ainda segundo o DAE, os trabalhos são necessários por conta de um vazamento detectado na rede de água na altura do número 283 da Antônio Lobo.