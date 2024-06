DAE realiza manutenção em subadutora de reservatório e cinco bairros podem ficar sem água

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana realiza nesta terça-feira (18) uma manutenção na subadutora que leva água do reservatório do Centro para o Centro de Reservação do Ipiranga. Os trabalhos terão início às 8h e deverão ser concluídos até as 14h.

Serão substituídos 26 metros de tubos na área do reservatório do Centro. O DAE informa que poderá ocorrer instabilidade no abastecimento na Vila Jones, Jardim Ipiranga, Vila Dainese, Vila Omar e Frezzarin durante o trabalho.

“O abastecimento começará a ser normalizado, gradativamente, após a conclusão do serviço. Por isso, pedimos a colaboração dos moradores dessas regiões para o consumo de água consciente. Estamos trabalhando para melhorar o sistema diariamente”, destaca o superintendente da autarquia, Marcos Morelli.