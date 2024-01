DAE de Americana inicia treinamento para detecção de vazamentos não aparentes

Medida tem como objetivo diminuir as perdas de água tratada; profissionais atuarão com equipamentos de escuta

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana está treinando os funcionários para detecção de vazamentos não aparentes. Os profissionais atuarão aos finais de semana com equipamentos de escuta para identificar, de maneira preventiva, eventuais pontos que possam exigir serviço de reparo.

A medida visa diminuir as perdas de água tratada. “A equipe vai percorrer as ruas da cidade em busca de vazamentos, nas ligações e na rede de distribuição de água”, explica Marcos Eduardo Morelli, superintendente geral do DAE.

Vazamento na Rua João Rachcovski, na Vila Bela, na região do Antônio Zanaga – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Se detectado algum ponto de vazamento, uma equipe será enviada para executar o reparo, evitando desperdício de água não contabilizada ou de uso não autorizado. A ação faz parte das medidas para contenção de vazamentos. O número de equipes de manutenção foi ampliado de 11 para 14 e uma força-tarefa está em andamento para atendimento de demandas nos bairros.

Em cinco dias, foram executados 362 serviços, sendo 164 vazamentos na rua, 107 no passeio público e 91 no cavalete de água. O trabalho já passou por Praia Azul, Jaguari, Jardim Boer e Vila Bertini.

Segundo a autarquia, a força-tarefa está sendo realizada paralelamente aos serviços de rotina. Os critérios adotados para escolha do bairro são o consumo verificado no reservatório da região e o número de vazamentos.

A ordem de atendimento de rotina, de maneira geral, é por solicitação e também é avaliada a urgência, ou seja, vazamentos de proporções maiores têm prioridade. Com a força-tarefa são atendidos todos os pedidos que existem em determinado local, buscando zerar a demanda naquele ponto, explica o DAE.

Nesta sexta-feira (26), a aposentada Edna Paulino, 59 anos, entrou em contato com a reportagem por conta de um vazamento de mais de uma semana na calçada da casa dela, na Rua João Rachcovski, na Vila Bela, na região do Antônio Zanaga. “Já procurei a regional por duas vezes, liguei no 0800 do DAE e nada”, afirmou ao LIBERAL.

A autarquia informou que já tem conhecimento do vazamento e que o serviço será executado nos próximos dias.