DAE de Americana cancela concurso público para ajuste de edital

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana cancelou na última quarta-feira (1º) o concurso público, aberto em 27 de outubro, para preenchimento de duas vagas de procurador jurídico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com a autarquia, o edital exigia que o candidato tivesse CNH categoria B, considerado pelo Jurídico da prefeitura como restrição não prevista na lei que rege as carreiras vinculadas ao DAE. Por esse motivo, o documento terá de ser corrigido.

“Vai ter de ser feita uma readequação no concurso, precisamos entender direitinho e depois vamos reapresentar, se for o caso”, comentou o prefeito Chico Sardelli (PV), em entrevista ao LIBERAL nesta segunda-feira (6). Não há prazo para que o novo edital seja publicado e as inscrições reabertas.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Os candidatos que se inscreveram e efetuaram o pagamento poderão solicitar o reembolso por meio do site do Avança SP, instituto responsável pela prova. É preciso acessar a “Área do Candidato”, com CPF e senha, ir em “Mais informações”, clicar na coluna “Situação” e procurar pela opção “Devolução de Taxa de Inscrição”. O valor será reembolsado pelo instituto em até 10 dias úteis.