DAE aumenta vazão na Praia Azul e vai ampliar controle de pressão da água

Medidas anunciadas por departamento tentam conter problemas na rede de água do município, que sofre com vazamentos e desabatecimento

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) anunciou duas medidas para melhorar o abastecimento em Americana. Uma delas foi a instalação de uma nova bomba que será capaz de aumentar em 25% a quantidade de água mandada para o reservatório da Praia Azul, região que sofre com o desabastecimento. Outra medida foi a decisão de ampliar o controle da pressão da água nas tubulações, o que ajuda a evitar rompimentos na rede e manutenções.

As soluções para problemas como falta d’água e vazamentos são uma cobrança popular, em Americana, e do próprio prefeito Chico Sardelli, que decidiu mudar o comando da autarquia em janeiro. Após a troca, uma comissão foi formada para combater a perda de água tratada na cidade – o índice de perda é de 45%.

Um dos gargalos do departamento é a dificuldade de dar conta do abastecimento na região da Praia Azul, que cresceu nos últimos anos com a construção de condomínios verticais. Segundo o diretor superintendente do DAE, Marcos Morelli, hoje, a região recebe praticamente o mesmo volume que é consumido pela população. Ou seja, não há uma “folga”.

Quando o consumo de água aumenta de maneira atípica, como ocorre em dias de muito calor, ou quando há manutenções que exigem a interrupção do abastecimento, há mais dificuldade para que o reservatório que atende os bairros mantenha o nível de água ou se recupere e dê conta da demanda.

Uma medida para criar essa “folga” no abastecimento da Praia Azul já havia sido revelada por Morelli em entrevista ao LIBERAL, em janeiro. Trata-se da instalação de uma nova bomba capaz de mandar mais água para o Centro de Reservação 13, localizado na Chácara Letônia, que, por sua vez, abastece o reservatório 14, na Praia.

Instalação de nova bomba visa aumentar a vazão de água na região da Praia Azul

Esta instalação foi concluída na última sexta-feira, segundo o DAE. O equipamento substituiu uma bomba antiga. Isso vai possibilitar, conforme o departamento, que a vazão de água aumente de 80 para 100 litros por segundo.

Departamento vai ampliar uso de medidores para controlar pressão da água

Outro desafio para a autarquia envolve o controle da pressão da água. Hoje, há tubulações na cidade por onde a água circula com uma pressão que chega a ser quatro vezes maior do que a necessária. Esta alta pressão é o que, por vezes, provoca rompimentos dos canos e vazamentos na rede.

Na semana passada, a comissão criada para combater a perda de água no sistema de abastecimento de Americana decidiu por ampliar o uso de medidores nos reservatórios. São sensores capazes de identificar e controlar a força com que a água circula pelas tubulações.

Segundo Morelli, atualmente estão em operação 100 sensores, entre equipamentos de macromedição, aferição de pressão e de nível no sistema.

Em alguns pontos da cidade, este controle já funciona, como na região dos bairros Jardim Boer, Vila Bertini, Mirandola e Distrito Industrial Werner Plaas.

O DAE tem feito testes com válvulas inteligentes, que “conversam” com hidrômetros digitais, instalados em parte dos imóveis do município, para que a pressão da água bombeada não exceda o necessário.

Atualmente, segundo o DAE, Os trabalhos de combate às perdas estão concentrados atualmente na região do Centro de Reservação 12, que abastece os bairros Antônio Zanaga, Jardim Brasil, Vale das Nogueiras e Vila Bela.

Em nota divulgada à imprensa, o departamento informou que a comissão analisou diversas propostas recebidas para o combate de perdas, como o uso de inteligência artificial e outros controles de monitoramento.

Além disso, foi indicada também a contratação de uma empresa para a realização de um trabalho de “caça vazamento” de água em algumas regiões específicas que apresentem mais dificuldades.

“Logo teremos um relatório inicial e uma indicação de soluções para diminuir o total de água perdida e aumentar a demanda de água para a população”, afirmou Morelli.