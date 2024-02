DAE alerta para falta d’água em bairros da zona leste de Santa Bárbara

Os bairros Jardim das Palmeiras, Candido Bertini, Dona Regina, São Camilo, Ferrarezi, Jardim Europa e Parque das Nações, na zona leste de Santa Bárbara d’Oeste, poderão ter o abastecimento de água prejudicado nesta quinta-feira (15). A informação foi divulgada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto).

“Na manhã de hoje, a equipe técnica da autarquia constatou que parte da cobertura de um dos três reservatórios semienterrados localizado no Jardim das Palmeiras cedeu, sendo necessária a interrupção da distribuição de água”, informou o departamento.

“O DAE apura as causas do ocorrido e realiza manobras na tentativa de manter o abastecimento. Estaremos atualizando as informações no decorrer do dia”, acrescentou.

Diante do imprevisto, o DAE pede para que os moradores economizem a água reservada da caixa do imóvel, usando estritamente o necessário, evitar lavar quintal e veículos a fim de minimizar possíveis transtornos com uma possível falta de água.

Os telefones para informações são: 0800-770-3459, 3459-5910 e 3459-5900, com atendimento até a meia-noite.