CPFL mais do que dobrou investimentos feitos na região entre 2021 e o ano passado

Subestação de energia construída pela CPFL na região do Zanaga - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A CPFL Paulista investiu, no ano passado, R$ 121,2 milhões em obras de melhoria, expansão e manutenção de redes de energia na RPT (Região do Polo Têxtil). O valor é mais do que o dobro do volume destinado aos municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, em 2021, um total de R$ 42,8 milhões.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Em nota, a distribuidora afirma que as obras que foram realizadas na região agregam mais segurança operacional e agilidade, principalmente no restabelecimento de energia em situações de contingência como em temporais ou queimadas sob as linhas de transmissão.

Além disso, permitem que a companhia realize manobras de carga em situações que exigem o desligamento de parte da rede elétrica.

“Ou seja, que a energia seja direcionada aos clientes por outros caminhos. Isso reduz significativamente a abrangência e a duração dos desligamentos”.

A maior parte dos R$ 121,2 milhões, cerca de 47%, o que corresponde a R$ 58 milhões, foi investida em Americana. A CPFL diz que realiza no município obras de expansão do sistema elétrico que já beneficiam a cidade, como é o caso da nova subestação Americana 7 e adequações na linha de transmissão da subestação.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

As obras que estão em operação tiveram mais de R$ 40 milhões em investimentos. Segundo a companhia, ainda neste ano, Americana contará com a modernização e construção de mais de 11,8 quilômetros de novas redes de distribuição de energia, a partir da subestação.

“Com investimento de mais de R$ 5 milhões, oferecerá um serviço mais robusto e moderno para os consumidores”, informou a empresa.

Na região, a distribuidora tem 459.706 clientes ativos, sendo que o maior número está concentrado em Sumaré (123.145), seguido por Americana (121.475), Hortolândia (101.487), Santa Bárbara (83.743) e Nova Odessa (29.856).