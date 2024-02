CPFL começa manobra para direcionar aguapés do Salto Grande ao Rio Piracicaba

A CPFL Energias Renováveis, controladora da Usina Hidrelétrica de Salto Grande, em Americana, começou nesta segunda-feira (5) um processo de vertimento controlado dos aguapés presentes na represa, direcionando-os para o Rio Piracicaba.

Atualmente, a usina já realiza a remoção mecânica regular das plantas do reservatório. Em dezembro, a CPFL obteve uma autorização da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para realizar o vertimento. O processo deve durar 60 dias.

Vertimento controlado visa controlar a proliferação dos aguapés – Foto: Claudeci Junior / Liberal

O procedimento deveria ter começado em janeiro, mas o baixo volume de chuva para o período, associado à mortandade de peixes no início daquele mês no Rio Piracicaba, levou a Cetesb a adiar o início do processo.

A manobra de vertimento controlado implica na abertura das comportas da hidrelétrica de Salto Grande, permitindo que as plantas aquáticas sigam o fluxo natural até o Rio Piracicaba. O processo resulta em aguapés já quebradiços, reduzindo significativamente a capacidade de sobrevivência e reprodução.

De acordo com a CPFL, as macrófitas liberadas pela usina de Americana são diferentes das que já existem no Rio Piracicaba. São mais frágeis, ocorrem em baixas proporções ao longo do fluxo principal do rio e têm baixa probabilidade de proliferação descontrolada.

Durante todo o processo de vertimento, a CPFL fará um monitoramento ambiental no Rio Piracicaba. O objetivo é comprovar a manutenção dos padrões de qualidade da água e dos usos do rio, especialmente nas áreas de captação para abastecimento.

Em dezembro, cerca de 4% do espelho d’água, equivalente a 47 hectares, estava ocupado por aguapés. Em 2018, a situação era mais crítica na represa, com 24% da extensão coberta pelas plantas, indicando um possível quadro de poluição nas águas.

A degradação da qualidade ambiental na represa é atribuída ao aporte de altas cargas orgânicas, resultado do processo de uso e ocupação da bacia do Rio Atibaia. Esse cenário cria condições favoráveis para a colonização por macrófitas aquáticas, comprometendo parte do espelho d’água da Represa de Salto Grande.

Barragem

A PHC (Pequena Central Hidrelétrica) de Americana, também conhecida como Usina Hidrelétrica de Salto Grande, é operada pela CPFL e tem capacidade instalada de 30 Mega Watts. A PHC conta com três unidades geradoras de energia e seu reservatório ocupa uma área de 11,9 m².