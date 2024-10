CPC de Americana volta em novembro a realizar seu tradicional show de prêmios

Evento será no dia 8 de novembro, das 14h às 16h, no salão do Lions Clube Centro, na Avenida Bandeirantes

O CPC (Centro de Promoção à Cidadania da Pessoa com Deficiência Visual) de Americana retoma neste ano seu tradicional show de prêmios, que não era realizado desde 2019, por conta das complicações causadas pela pandemia de Covid-19. O evento será no dia 8 de novembro, das 14h às 16h, no salão do Lions Clube Centro, na Avenida Bandeirantes, 2.660.

A cartela com 5 rodadas custa R$ 5; dinheiro será revertido para a entidade – Foto: Divulgação

Entre os prêmios estão uma Alexa, uma airfryer e voucher de viagem de R$ 1 mil, entre outras premiações – a cartela com cinco rodadas custa R$ 40 e pode ser comprada no dia, ou então no WhatsApp da entidade: (19) 9.9847-0218. Haverá também rodadas extras e praça de alimentação.

“O Show de Prêmios do CPC é muito aguardado pela comunidade, e esta edição marca seu retorno após a pausa forçada pela pandemia. Toda a arrecadação será revertida para o CPC, auxiliando nos custos e permitindo que a instituição continue oferecendo suporte essencial para pessoas com deficiência visual”, reforça a responsável pelo Marketing do CPC, Mariela Nunes Vargas.