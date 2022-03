Cooperativa prevê elevar reciclagem em Santa Bárbara

Cooperativa Recicoplast vai para nova sede, no Jardim dos Manacás – Foto: Claudeci Junior_O Liberal

Com a previsão de ganhar uma nova sede e galpão no Jardim dos Manacás, a cooperativa de reciclagem Recicoplast, de Santa Bárbara d’Oeste, atualmente localizada no Dodson, vai poder elevar a capacidade de produção e armazenamento, e abrir vagas para aumentar a equipe.

O processo, planejado pela prefeitura no ano passado, com o lançamento do edital para contratação da empreiteira que fará a obra, teve um desfecho no último dia 15, com o anúncio no Diário Oficial da vencedora, a Construtota Conspek. Ao custo de R$ 1,2 milhão, os trabalhos devem durar 10 meses.

A administração informou ao LIBERAL, nesta segunda, que a ordem de serviço para o início das atividades no local deve ser emitida nos próximos dias.

Segundo a presidente da Recicoplast, Isabel Antunes da Silva, a construção do galpão vai permitir que a cooperativa aumente de 30 para 43 toneladas a quantidade de material prensado e armazenado por mês, além de ampliar a equipe de 23 para 40 colaboradores.

“Com um espaço maior, vamos poder prensar mais material porque a capacidade de armazenamento vai aumentar”. Ela explica que esse material recolhido, separado e prensado vai ser vendido para empresas recicladoras.

“Na atual sede, temos pouco espaço para guardar o material que recolhemos. Uma parte é descoberta. Então, quando chove, fica complicado porque estraga”, completa Isabel.

Função. As cooperativas de reciclagem são importantes porque realizam o trabalho de coleta seletiva, triagem e venda do material para empresas recicladoras, gerando trabalho e renda para famílias, e beneficiando o meio ambiente com a diminuição da quantidade de resíduos que poderiam chegar aos aterros sanitários.

Além da Recicoplast, Santa Bárbara possui outra cooperativa, a Juntos Somos Fortes. Os trabalhos realizados por elas, somados aos da coleta seletiva, podem alcançar 160 toneladas de material reciclado na cidade por mês, de acordo com a prefeitura.