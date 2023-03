Conselho Tutelar atribui alta de estupros de vulneráveis em Americana à subnotificação na pandemia

Os casos costumam aparecer com mais frequências nas escolas, enquanto o ensino à distância dificultou a identificação, segundo coordenador

O número de estupros de vulneráveis registrados em Americana cresceu no primeiro bimestre de 2023 (dez casos), em comparação com o mesmo período do ano anterior (um caso), como o LIBERAL mostrou nesta quarta-feira.

Em entrevista sobre a situação, o coordenador do Conselho Tutelar da cidade, Pedro Gatti, informou que o aumento ocorreu quando os casos represados durante a pandemia de Covid-19 começaram a ser informados.

“Na pandemia houve essas subnotificações, pararam de aparecer um pouco as violências, ficaram represadas, e começaram esses números gritantes a partir do início das aulas”, disse.

Petro Gatti diz que notificações ficaram represadas – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

O coordenador afirma que os casos costumam aparecer com mais frequência nas escolas, devido ao tempo de convivência das crianças com funcionários que acabam criando um vínculo de confiança, e a quarentena afetou esse convívio.

Segundo ele, a maioria das situações de estupros de crianças e adolescentes ocorrem em casa e os agressores costumam ser parentes das vítimas ou pessoas próximas.

“A família tinha receio de fazer a notificação criminal, pois ela vai expor o tio, avô, marido, muitas vezes o caso era levado ao conselho, mas não era registrado o boletim de ocorrência.”

Por conta das subnotificações, a prefeitura criou um protocolo, em junho de 2020, que garante a documentação da ocorrência em casos de abusos identificados no sistema. O protocolo inclui escolas, postos de saúde, hospitais, Cras, Creas e abrigos, entre outros.