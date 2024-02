Condepham aprova primeira fase de restauro do Casarão do Salto Grande

A fase inicial do projeto de restauro do Museu Histórico e Pedagógico “Dr. João da Silva Carrão”, conhecido como Casarão do Salto Grande, foi aprovada pelo Condepham (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico e Cultural de Americana).

O órgão atua para garantir a preservação da história do município, zelando por seus prédios, monumentos e bens históricos.

Fase inicial compreende restauração de uma parte da fachada – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As obras, custeadas por meio da Lei Rouanet (Lei de Incentivo à Cultura), serão realizadas pela OES Engenharia e Construções, mesma empresa que já realizou o projeto executivo de restauro da Casa Hermann Müller.

“O projeto de restauro do Casarão vai preservar um patrimônio estadual, resguardando a história e levando conhecimento. Foi dado o primeiro passo para um restauro eficiente, responsável, necessário e urgente. O Condepham estará participando de perto e sempre de prontidão para que sejam tomadas as melhores decisões em defesa do patrimônio histórico de Americana”, afirma Heliton Escorpeli, presidente do conselho.

A fase do projeto aprovada pelo Ministério da Cultura compreende a restauração da fachada lateral esquerda. As obras incluem a substituição das madeiras deterioradas, remoção total da pintura da fachada e de cinco centímetros de espessura da parede externa, que será transformada em argamassa para novo reboco da parede.

O trabalho conta com o patrocínio da Goodyear do Brasil e a produção cultural é da empresa Veneciano Cultural, em parceria com o Ministério da Cultura e a Prefeitura de Americana.