Concurso para professor: Estado abre 471 vagas na região

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) publicou nesta quinta-feira o edital para o concurso público que vai contratar 15 mil professores efetivos, de ensino fundamental e médio, para rede estadual de ensino.

Na RPT (Região do Polo Têxtil), são 444 vagas para ampla concorrência e 27 reservadas para candidatos deficientes. As oportunidades são para as diretorias de ensino de Americana (que inclui Santa Bárbara e Nova Odessa) e Sumaré (que inclui Hortolândia e Paulínia).

As disciplinas com maior número de vagas para 40 horas semanais na diretoria de ensino de Americana são matemática (50), língua portuguesa (39) e ciências (18). Na diretoria de ensino de Sumaré, matemática (78) e língua portuguesa (76) também aparecem em primeiro lugar seguidas por ciências e língua estrangeira com 22 vagas para cada uma.

Também tem oportunidades para as disciplinas de educação artística e educação física, geografia, história e física. Tem vagas nas mesmas áreas para jornada de 25 horas semanais.

Diretora da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Zenaide Honório afirma que atualmente está faltando professores para todas as vagas, mas a área que tem mais déficit é a de exatas. Para ela, as 15 mil vagas anunciadas pelo Estado ainda é pouco.

“Temos uma defasagem muito grande de cargos. Vamos torcer para os professores se saírem bem nas provas a ponto de se classificarem para participar do processo”.

Zenaide não soube informar, no entanto, qual é o déficit de professores na região. Ela disse que somente as diretorias de ensino teriam esse número. O LIBERAL questionou a Secretaria de Estado da Educação sobre o déficit, mas não teve retorno até o fechamento desta edição.

As inscrições podem ser realizadas de 15 de maio até 12 junho no site www.vunesp.com.br . As provas objetiva e discursiva estão previstas para acontecer em 6 de agosto. O concurso também prevê envio de prova técnica em formato de videoaula e títulos para classificação.

A taxa de inscrição é de R$ 40 para uma única opção de disciplina e R$ 60 para duas. Os salários iniciais são de R$ 5 mil para 40 horas semanais e R$ 3.125 para 25 horas semanais.