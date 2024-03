Comparsas fogem e homem é preso após furtar bar na Vila Linópolis, em Santa Bárbara

Um homem de 42 anos foi preso em flagrante após tentar furtar um bar localizado na Rua Calil Baruque, na Vila Linópolis, em Santa Bárbara, na madrugada deste sábado (2). Ele estava acompanhado de dois comparsas, que conseguiram fugir.

Segundo o boletim de ocorrência, uma pessoa que passava pela rua acionou os PMs (Policiais Militares) para atender ao furto, que estaria em andamento. A testemunha viu que um homem estava do lado de dentro do bar, passando objetos para outros dois, que estavam do lado de fora. Após o alarme ser acionado, a dupla que estava no exterior do comércio fugiu.

Com a chegada dos policiais, o ladrão que estava preso no imóvel escalou um muro, entrou no forro do bar e correu pelos telhados de vizinhos na tentativa de fugir. Quatro casas tiveram os telhados danificados, até que o homem caiu dentro de um imóvel na Rua Professor Justino Soares. Ele sofreu várias escoriações e foi medicado no Pronto Socorro Edson Mano.

O homem levava consigo R$ 128,50 em espécie e, no interior do bar, havia uma sacola com mais dinheiro e objetos que provavelmente seriam levados. No total, foram encontrados R$ 448,50 em espécie; dez maços de cigarros, avaliados em R$ 80; seis barbeadores, avaliados em R$ 36 e duas máquinas de cartão, avaliadas em R$ 399 cada. Preso em flagrante, ele foi recolhido na cadeia local.

Outro caso, na região Central

Um estabelecimento comercial localizado na Avenida Monte Castelo, na região central de Santa Bárbara, também foi alvo de furto na madrugada deste sábado. Não houve flagrante e ninguém foi preso.

A proprietária constatou o problema ao abrir o estabelecimento horas depois e encontrar danos no teto e no forro do imóvel. Segundo o registro policial, foram levadas três peças fechadas de queijo mussarela e uma peça de presunto, cujos pesos não foram informados, mais uma barra de chocolate pesando dois quilos e duas máquinas de cartão. A vítima informou possuir imagens da ação e prometeu levar para a investigação.