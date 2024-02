Neste sábado, as lojas abrem das 9h às 15h, enquanto na segunda-feira o horário do comércio será das 9h às 18h

O comércio de Americana estará fechado na terça-feira de Carnaval, dia 13 de fevereiro, embora a data não seja feriado, mas sim ponto facultativo. O acordo foi firmado em reunião com os comerciantes, quando foi definido o calendário do ano, e houve também a assinatura da convenção coletiva com os trabalhadores.

Comércio no Centro de Americana registrou grande movimento neste sábado – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Neste sábado (10), as lojas da região central atendem ao público no horário normal, que é das 9h às 15h. Já na segunda-feira, o funcionamento do comércio de Americana acontece das 9h às 18h e, na terça-feira, os estabelecimentos ficam fechados. A abertura volta ao normal na Quarta-feira de Cinzas, das 9h às 18h.

"Se o lojista quiser abrir, as horas trabalhadas podem ser compensadas no banco de horas ou nas férias. Como já é uma tradição o fechamento nesta data, a maioria optou por essa decisão. Logo depois da pandemia houve um ano em que comércio ficou aberto", explicou Barizon.

“Se o lojista quiser abrir, as horas trabalhadas podem ser compensadas no banco de horas ou nas férias. Como já é uma tradição o fechamento nesta data, a maioria optou por essa decisão. Logo depois da pandemia houve um ano em que comércio ficou aberto”, explicou Barizon.