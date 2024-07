Com réplicas de dinossauros, reinauguração do Parque dos Ipês atrai multidão em Santa Bárbara

Prefeitura de Santa Bárbara entregou espaço revitalizado e com atrações pré-históricas, reunindo mais de 3 mil pessoas

A reinauguração do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara d’Oeste, reuniu um público de cerca de 3 mil pessoas na manhã deste sábado (29), na Avenida Corifeu de Azevedo Marques, no Jardim Belo Horizonte.

Além da revitalização do local, o prefeito Rafael Piovezan (PL) entregou o espaço “Reino dos Dinossauros”, com réplicas dos animais pré-históricos. A entrada no parque é gratuita.

Reinauguração do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Entre os moradores que prestigiaram a reinauguração estava a aposentada Cleide Delphino, avó de uma criança. Ela disse que o parque está bem atrativo, com locais para piquenique e mais mesas e bancos.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“O espaço está lindo e para esse período das férias das crianças vai ser bem aproveitado pelos pais, que terão um lugar de entretenimento gratuito para levar os filhos”, afirmou.

O gestor público Luís Alves Caris compareceu ao evento acompanhado da filha Maria Alice, de 7 anos. “Ela estava muito ansiosa para ver de perto as réplicas e ficou encantada. As réplicas estão em tamanho real e isso mexe com a nossa imaginação. Como barbarense, fico feliz em saber que a nossa cidade será referência em algo positivo na região”, compartilhou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

A reinauguração do parque ocorreu por volta das 10h. “Pensamos em trazer algo que mexesse com o imaginário das crianças, diferente. Essas réplicas, que conseguimos através de uma parceria público-privada, foram pensadas para que as crianças encontrassem o que não existe na nossa região de forma gratuita”, declarou Piovezan durante a cerimônia.

Na sequência, ele ainda revelou que os ovos dos dinossauros que estão no local darão vida a outras criaturas pré-históricas.

Além do prefeito, participaram da reinauguração do parque secretários, servidores e vereadores.

Reinauguração do Parque dos Ipês, em Santa Bárbara – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com 28 anos de existência e mais de 72 mil m², o Parque dos Ipês ganhou novas estruturas e também os serviços de podas e condução das árvores existentes, melhoria na pista de caminhada, no gradil e na iluminação.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A obra também contou com pinturas, levantamento das copas das árvores – com o objetivo de melhorar a visão do local -, além da construção de novos ambientes.

O parque funciona diariamente das 6h às 20h. Para este domingo (30) estão programadas atividades programadas a partir das 7h, como aulas de terapias, vôlei, condicionamento físico, basquete e corrida.