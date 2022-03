Com R$ 3,6 mi conquistados, Nova Odessa fez parte de roteiro de ministro e pastores

Nova Odessa fez parte do roteiro do ministro da Educação, Milton Ribeiro, e dos pastores envolvidos na mais nova crise do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), que envolve a suspeita sobre a atuação dos religiosos em um gabinete paralelo e na cobrança de propina para liberação de recursos do MEC (Ministério da Educação).

Ministro da Educação, Milton Ribeiro, ao lado do prefeito de Nova Odessa, Leitinho – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal_21.08.2021

Em agosto, Nova Odessa recebeu o chamado “Gabinete Itinerante” do MEC e do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação). Cerca de 70 prefeitos, vice-prefeitos e secretários municipais de Educação da região e do interior do Estado foram atendidos no ginásio de esportes, no Jardim Santa Rosa.

Dois meses após o evento, a Prefeitura de Nova Odessa anunciou a conquista de R$ 3,6 milhões para creches, materiais de apoio e capacitação de educadores.

Em texto divulgado para a imprensa, em outubro, a administração do prefeito Leitinho (PSD) atribuiu a verba “a recente aproximação do município com o MEC e o FNDE”.

Nesta semana, em um áudio divulgado pelo jornal Folha de S.Paulo, o ministro Milton Ribeiro admitiu que prioriza o atendimento a prefeitos que chegam ao ministério por meio dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura.

Em reportagens publicadas nos jornais O Estado de S. Paulo e O Globo, prefeitos que participaram de encontros com os pastores também relataram supostas cobranças de propina para facilitar a liberação das verbas federais, algo que envolveria a compra de bíblias.

Pastor Gilmar Santos (centro) em Nova Odessa – Foto: Divulgação

Uma secretária municipal de Educação que esteve no evento em Nova Odessa afirmou nesta quinta ao LIBERAL que os dois pastores estavam presentes e que um grupo, que ela não soube identificar, recebeu, antes de o ministro chegar, vereadores, autoridades e outros pastores para negociar demandas da educação.

A secretária contou que chegou a aguardar o atendimento em uma fila organizada por senhas e relatou que colegas comentaram que o grupo que recebia as demandas não seria o mesmo de outros encontros, o que a fez desistir.

Nesta fila, segundo ela, havia comentários de que quem era atendido recebia “brindes”, como bíblias. Segundo a secretária, durante o encontro com o ministro, o tom religioso usado por um dos pastores durante o discurso constrangeu alguns dos presentes.

De acordo com o que revelou o Estadão, prefeitos de dois municípios afirmaram ao jornal que o pastor Arilton Moura era quem fazia a negociação em troca de verbas da educação. Um deles relatou que foi convidado para almoçar após uma reunião no MEC, no começo de 2021.

Pedido. No restaurante, Arilton disse que se o prefeito tivesse “interesse” em recurso para escola no município, ele poderia “organizar”. Segundo o prefeito, o pastor pediu R$ 15 mil para custear despesas em Brasília e sugeriu que ele comprasse mil bíblias, no valor de R$ 50 cada.

O LIBERAL não conseguiu encontrar os pastores envolvidos para comentar o assunto. Em nota divulgada na quarta, o pastor Gilmar Santos negou qualquer envolvimento em atos ilícitos ligados ao MEC.

O ministro da Educação afirmou que chegou a comunicar a CGU (Controladoria-Geral da União) em agosto de 2021, após ter recebido relatos de propina. Milton Ribeiro negou qualquer favorecimento aos pastores ou que Bolsonaro tenha pedido atendimento preferencial aos religiosos para a liberação de verbas.

Prefeitura afirma que não negociou com religiosos

A Prefeitura de Nova Odessa afirmou nesta quinta-feira que nenhum integrante do atual governo “jamais tratou sobre qualquer liberação de recursos federais do MEC junto aos pastores citados pelas reportagens”.

“As tratativas sobre os convênios em andamento são realizadas diretamente junto às equipes técnicas do Ministério da Educação e do FNDE”, afirmou a gestão Leitinho, em nota.

Ao LIBERAL, a administração negou que tenha havido qualquer distribuição de bíblias no Gabinete Itinerante realizado em Nova Odessa e afirmou que “não houve qualquer pedido de vantagem por terceiros ao prefeito ou ao secretário de Educação de Nova Odessa por parte das lideranças religiosas citadas nas reportagens”.

Segundo a prefeitura, a maioria dos pedidos de verbas da gestão municipal ao MEC e ao FNDE são anteriores à própria realização do Gabinete Itinerante. Os R$ 3,6 milhões conquistados e anunciados pela prefeitura em outubro, dois meses após a visita do ministro e dos pastores, ainda não foram liberados.

Colaboraram João Colosalle e Ana Carolina Leal.