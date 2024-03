Com número de casos seis vezes maior, Nova Odessa estende mobilização contra dengue aos alunos da rede pública

Com 373 casos positivos de dengue confirmados até a última sexta-feira, dia 8, a Prefeitura de Nova Odessa decidiu ampliar a mobilização contra a doença, estendendo-a aos alunos da rede pública de ensino.

Entre janeiro e março do ano passado, o município registrou 65 ocorrências de dengue. O total contabilizado em 2024, até o momento, no entanto, já é quase seis vezes maior. O LIBERAL comparou os números com base nos dados disponibilizados pela prefeitura e no painel de monitoramento do Estado de São Paulo.

Diante desse cenário, a Diretoria de Vigilância em Saúde de Nova Odessa lançou o projeto “Aedes aegypti: não deixe este mosquito morar na sua casa”, com o objetivo de levar informações sobre o inseto e a doença para os alunos da rede municipal de Educação.

Inicialmente, serão ministradas palestras para 600 alunos do 3º ano do ensino fundamental, entre os dias 12 de março e 4 de abril. A ideia é educar as crianças para que se tornem multiplicadoras de conhecimento e ações práticas no combate ao mosquito em suas residências, comunidades e escolas.

“Através deste projeto, queremos envolver de forma educativa a participação dos alunos da rede pública de ensino, para que eles se tornem multiplicadores de conhecimentos e ações práticas no combate ao Aedes aegypti dentro de suas casas, nas suas comunidades e nas suas escolas”, explicou Joseane Gomes, diretora da Vigilância em Saúde.

Por envolver crianças, o projeto será coordenado por Meria Brito, coordenadora da Vigilância Sanitária do Município, que possui formação em Pedagogia.

“Neste primeiro momento, os alunos assistirão a vídeos informativos adequados para a faixa etária deles. Os alunos também receberão folhetos com informações sobre o combate ao mosquito para levar para suas famílias”, adiantou Meria.

Nesta semana, o Governo de São Paulo declarou situação de emergência em Saúde Pública para a dengue, uma vez que o Estado atingiu 300 ocorrências confirmados da doença por 100 mil habitantes.

Considerando a população de Nova Odessa, estimada em 62.019 habitantes, o município apresenta uma proporção de casos superior à média estadual, o que justificaria o decreto de emergência. A medida, no entanto, ainda é avaliada pela administração municipal.

A possível declaração de emergência permitiria que Nova Odessa implementasse ações com maior agilidade e recebesse recursos adicionais do governo federal para intensificar o combate à dengue.