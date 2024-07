Hoje, Americana conta com 35 radares - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A cidade de Americana teve um aumento significativo no número de multas de trânsito no primeiro semestre deste ano em comparação com mesmo período do ano passado. O total saltou de 21.173 para 38.513, um crescimento de 82%, segundo a prefeitura.

De acordo com os dados da administração, o número de multas por radares de velocidade ou lombadas eletrônicas dobrou no período, subindo de 11.170 para 22.343 infrações. A quantidade já é mais da metade da registrada em todo o ano passado – em 2023, foram aplicadas 30.822 multas por radares de velocidade.

Hoje, Americana conta com 35 radares. No ano passado, oito deles chegaram a ser desativados em abril, por ordem da prefeitura, após a cidade registrar um recorde de multas e motoristas reclamarem da localização de alguns de equipamentos na Avenida Nicolau João Abdalla. Em agosto, a fiscalização foi retomada com a mudança de lugar de alguns equipamentos.

Os números da prefeitura também mostram um crescimento na atuação dos patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana). As multas aplicadas por agentes de trânsito aumentaram 69% entre o primeiro semestre do ano passado e deste ano. A alta foi de 8.536 para 14.452.

Além da fiscalização de velocidade, parte dos radares da cidade também apontam avanços de semáforo ou paradas sobre a faixa de pedestre. Entre janeiro e junho do ano passado, foram feitas 1.467 autuações por esta infração. Já no mesmo período deste ano, foram 1.718.

Os dados da prefeitura mostram ainda que a cobrança de multas quase dobrou, passando de R$ 3,7 milhões no primeiro semestre do ano passado para R$ 6,9 milhões no mesmo período deste ano. No entanto, o montante arrecadado pela administração municipal apresentou uma queda. Este ano, a arrecadação foi de R$ 5,1 milhões entre janeiro e junho, comparado aos R$ 8,9 milhões arrecadados no mesmo período de 2023.

Ao LIBERAL, a Prefeitura de Americana informou que o aumento no número de multas de radares se deve à implantação de oito novos equipamentos em diferentes pontos da cidade. A administração municipal destacou ainda que a fiscalização eletrônica visa garantir a segurança no trânsito, especialmente em locais com grande fluxo de veículos e pedestres.