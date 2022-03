Com lesão no pé, paciente espera cirurgia desde novembro em Americana

Apesar do deslocamento, Alves conseguiu trabalhar até novembro do ano passado, quando a lesão se agravou

Um paciente de Americana aguarda desde novembro do ano passado uma data para realizar uma cirurgia no pé, por meio da rede pública de saúde. Segundo o almoxarife Josué Emidio Alves, 42 anos, há cerca de um ano o osso de um dos seus pés saiu do lugar. “O médico disse que é raro isso acontecer. Na época, estava muito acima do peso e isso deve ter contribuído”, explicou.

Apesar do deslocamento, Alves conseguiu trabalhar até novembro do ano passado, quando a lesão se agravou. “Trabalhava em pé e, aos poucos, foi piorando. Mas a dor se intensificou e não consegui mais”. Desde então, o ele aguarda uma data para a cirurgia.

Almoxarife Josué Emidio Alves, de 42 anos, enfrenta o problema há cerca de um ano – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“Antes de novembro, passei por várias consultas na rede municipal, mas nada resolvia o problema. Sempre cogitaram a cirurgia, mas pediram um monte de exames. Teve um momento que eles alegaram que, devido ao surto de Covid, as cirurgias estavam canceladas”, afirmou.

Alves disse que a última consulta foi em fevereiro e que os médicos avaliam a lesão, pedem exame, mas afirmam que é necessária a autorização da rede para fazer a cirurgia. “A dor aumentou muito, não consigo me locomover sem o auxílio de bengalas e estou impossibilitado de trabalhar”, desabafou.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o setor de regulação da Saúde, o paciente foi encaminhado ao AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Campinas, no dia 17 de novembro de 2021, para avaliação, e teve um retorno no dia 2 de fevereiro deste ano, nesta mesma unidade de saúde.

Após a realização de exames, o AME deverá reavaliar o paciente para dar prosseguimento no caso. “É possível que ele continue sendo acompanhado por esta unidade regional, ou poderá ser encaminhado novamente ao município”, traz nota da assessoria, que acrescenta que, se o paciente estiver apresentando dor, ele pode procurar o pronto-socorro do Hospital Municipal para ser medicado.