Com chegada do frio, municípios se mobilizam para acolher população em situação de rua

Cidades da região investem no atendimento e busca ativa de abordagem social da população em situação de rua

Americana está ampliando emergencialmente a capacidade do Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem - Foto: Crislaine Fernandes / Prefeitura de Americana

Os municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) estão se mobilizando para acolher a população em situação de rua nos dias frios. O inverno começa em 21 de junho e se estende até 23 de setembro.

Apesar das previsões indicarem que neste ano a estação deve ter temperaturas acima da média, não é descartado episódios de frios, inclusive razoavelmente intensos, afirma Bruno Bainy, meteorologista do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Na região, Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa e Sumaré investem no atendimento e busca ativa de abordagem social da população em situação de rua. Além dessa medida, a administração de Americana está ampliando emergencialmente a capacidade do Serviço de Acolhimento Institucional em Casa de Passagem, implantado neste ano, com 50 vagas. Mais 20 estão sendo abertas.

Em Santa Bárbara, a prefeitura oferece por meio de parceria com o Centro Pop, de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 16 horas, café da manhã, almoço e café da tarde, além de cuidados com a higiene pessoal. O município também tenta convencer moradores em situação de rua a irem para os abrigos.

Na cidade de Sumaré, diante da resistência de muitos moradores irem para abrigos, equipes formadas pela Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Fundo Social de Solidariedade e Secretaria de Inclusão Social realizam um trabalho intensivo de orientação e entrega de cobertores e agasalhos, alimentação, kits de higiene.

Além da abordagem ativa, Nova Odessa tem investido na oferta de cobertores e agasalhos e a possibilidade de abrigamento temporário no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim São Jorge ou em ONGs parcerias, durante as noite mais frias. A Prefeitura de Hortolândia não se manifestou.