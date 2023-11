Com 40,6°C, Americana tem dia mais quente do ano

Marca foi registrada nesta segunda-feira, por volta das 16h; até então, recorde era de 26 de setembro, com 40,27°C

Após ter registrado no domingo (12) a então maior temperatura da história para o mês de novembro (40,24°C), Americana voltou a quebrar recordes de máxima nesta segunda-feira (13).

De acordo com dados do Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas), por volta das 16h, a cidade chegou a 40,65°C e superou duas marcas: a de maior temperatura já registrada em um mês de novembro e a de dia mais quente de 2023.

Avenida Brasil tomada pelo sol nesta segunda-feira – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Até então, a maior máxima contabilizada em Americana neste ano tinha sido em 26 de setembro, com 40,27°C, quando ocorreu a primeira onda de calor de 2023 – que durou quatro dias.

No último dia 10, a MetSul Meteorologia já tinha projetado que esse novo episódio de calor excepcional poderia superar em intensidade os eventos históricos de calor de setembro e outubro.

Os outros municípios da RPT (Região do Polo Têxtil) também tiveram as suas máximas impactadas pela onda de calor nesta segunda. Sumaré alcançou a elevada marca de 41,98°C, seguida por Hortolândia (41,82°C), Santa Bárbara d’Oeste (40,35°C) e Nova Odessa (39,33°C).

Por sua vez, a estação do Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), que faz a medição da RMC (Região Metropolitana de Campinas), apontou às 15h06 a temperatura de 37,8°C, também superando o recorde de setembro.

A onda de calor pode ser explicada por um bloqueio atmosférico que impede que frentes frias cheguem ao Estado.

Há também a influência do fenômeno “El Niño”, caracterizado pelo aumento anormal da temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região próxima à Linha do Equador, o que deixa a atmosfera mais aquecida e diminui a frequência e a intensidade das ondas de frio.

O forte calor deve seguir até sábado, quando há expectativa de chuva, segundo o CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). De quarta (15) até sexta (17), a previsão é de que as máximas fiquem entre 38°C e 39°C.

Nesta segunda, a Defesa Civil de Americana emitiu um alerta para que as pessoas evitem esforço físico e mantenham uma boa hidratação.